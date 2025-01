L’immagine di Napoli è distorta dai social, il suo degrado è poco romantico (New York Times)

“Napoli è arrivata a incarnare uno dei paradossi più dolorosi del paese: così attraente per gli stranieri, così scoraggiante per i suoi giovani”

“Da quando è iniziata la pandemia, Napoli è diventata una star di Instagram. Il turismo è aumentato, soprattutto tra gli stranieri. Molti di loro sono venuti a conoscenza della città attraverso i romanzi di Elena Ferrante. Gli attori di Hollywood si sono fermati lì . La modella Emily Ratajkowski ha posato per le foto con una maglia da calcio del Napoli. Innumerevoli post di Instagram mostrano napoletani anziani con abbronzature coriacee, petti tatuati, trucco pesante e crocifissi sotto il sole cocente dell’estate. Charli XCX ha cantato di queste immagini nella canzone “Everything is Romantic”. Tutto ciò ha contribuito a costruire un’immagine seducente di Napoli che ha attratto folle di millennial. Ma se la vistosa decadenza di Napoli è di gran moda sui social media, la città sta anche vivendo un degrado molto più poco romantico, duraturo e rozzo, che sta travolgendo i giovani dei suoi quartieri più poveri”. Così scrive il New York Times, in un reportage oltre la patina social sulla città più instagrammata degli ultimi anni.

“Nonostante i soldi portati dal turismo, la città ha uno dei tassi di disoccupazione giovanile più alti d’Italia, pari al 43 percento. La violenza armata è divampata di nuovo e circa un sesto dei posti di lavoro nella regione sono in nero e i giovani napoletani stanno abbandonando la scuola e lasciando la città in numeri record”.

“Ancora una volta, Napoli è una specie di archetipo dell’Italia. Per molto tempo, la sua pizza, il suo sole, il suo dialetto e i suoi manierismi sono stati ciò che molti immaginano quando pensano all’Italia. Ora, Napoli è anche arrivata a incarnare uno dei paradossi più dolorosi del paese: così attraente per gli stranieri, così scoraggiante per i suoi giovani”.

“Secondo gli esperti che studiano la regione, la causa principale della diffusione del lavoro nero è l’elevata disoccupazione persistente e i bassi livelli di istruzione, soprattutto tra i giovani, che conferiscono ai datori di lavoro un’enorme influenza. Un esperimento fallito di industrializzazione, una cattiva amministrazione politica e la presenza pervasiva della camorra hanno ostacolato l’economia e molti dei posti di lavoro disponibili sono lavori di basso livello nei servizi, hanno affermato gli esperti. Ora il turismo sta trasformando il centro città, con i bassi o gli appartamenti al piano terra bui e umidi che si stanno trasformando in affitti a breve termine. Mentre alcune persone trovano lavori in nero come camerieri o guide turistiche, gli esperti affermano che il turismo non sta portando un aumento sostanziale di lavori con salari più alti”.

“Secondo la polizia, i crimini che coinvolgono armi da fuoco e altre armi sono in aumento tra i giovani emarginati di Napoli, e il ministro dell’Interno italiano ha recentemente annunciato un’operazione speciale per disarmare la città. Ma tutto questo raramente finisce nei feed dei social media dei visitatori”.

