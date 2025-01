Se il Napoli cedesse Kvaratskhelia a 80 milioni, realizzerebbe una plusvalenza di 79,5 milioni (CalcioeFinanza)

“L’attaccante ha un costo storico di poco superiore agli 11 milioni di euro, con un valore netto a bilancio al 30 giugno 2024 pari a 3,3 milioni di euro circa”

Khvicha Kvaratskhelia è sempre più lontano dal Napoli. Conte perde un giocatore a dir poco importante. Sempre che il Psg sborserà gli 80 milioni che De Laurentiis ha richiesto. Se la cifra dovesse essere di 80 milioni, per CalcioeFinanza il Napoli realizzerebbe una plusvalenza quasi netta, del 100%.

“In caso di addio, il club di De Laurentiis potrebbe mettere a referto una delle maggiori plusvalenze della sua storia e di quella della Serie A. Una classifica che è comandata dallo stesso Napoli (plusvalenza di 86,2 milioni per la cessione di Higuain alla Juventus) e che vede al secondo posto l’affare che portò Pogba dalla Juventus al Manchester United (plusvalenza di 76,2 milioni).

Ma quanto potrebbe incassare il Napoli dalla cessione del calciatore? E di che plusvalenza parliamo eventualmente? Secondo le indiscrezioni, il club avrebbe chiesto 80 milioni di euro per lasciare partire Kvaratskhelia. L’attaccante ha un costo storico di poco superiore agli 11 milioni di euro, con un valore netto a bilancio al 30 giugno 2024 pari a 3,3 milioni di euro circa.

Il Napoli ammortizza i cartellini dei calciatori a quote decrescenti, motivo per cui in questa stagione l’ammortamento per Kvara è pari a 2,2 milioni di euro circa. Considerando questa cifra, per il 2024/25 il club ha ammortizzato 1,1 milioni e a metà stagione – prendendo per comodità di calcolo come riferimento il 31 dicembre – il valore del giocatore è sceso a 2,2 milioni di euro.

Se Kvaratskhelia fosse quindi ceduto per 80 milioni di euro, la plusvalenza per il Napoli ammonterebbe a circa 77,8 milioni di euro, diventando la seconda più alta della storia del club e in Serie A. Non solo: tra stipendio lordo e ammortamento, il Napoli risparmierebbe anche 1,75 milioni di euro, per un effetto positivo sui conti pari a oltre 79,5 milioni di euro”.

