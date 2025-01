Di Canio: «In alcuni aspetti Neres ha più di Kvaratskhelia, crossa da 35 metri, premia i compagni, sa muoversi dentro le linee»

Kvaratskhelia al Psg: prezzo tra 70 e 80 milioni. Da vedere se il Napoli accetterà Skriniar (Sky Sport)

A Sky Sport dicono che Kvaratskhelia in settimana sarà del Psg. Per un prezzo che oscilla tra i 70 e gli 80 milioni. Da vedere se il Napoli accetterà l’inserimento di Skriniar. Deciderà Conte, dice Caressa.

Segue dibattito su Kvaratskhelia in studio.

Caressa: Napoli somiglia sempre più a Conte.

Bergomi: «Squadra che sta bene fisicamente, riempivano l’area con tanti giocatori. Oggi è stato bello vedere il Napoli giocare. Sfrutta la fisicità dei nostri giocatori. E poi ha la qualità di Neres».

Di Canio: «In alcuni aspetti ha più di Kvara. Salta l’uomo, fa cross da 35 metri, è più intuitivo di Kvara, premia il compagno anche nello stretto. Non dico che sia superiore in generale, dobbiamo capire se Neres potrà durare tanto tempo, dentro le linee sa muoversi, premia i compagni, e poi (lo dice Bergomi) torna».

Bucciantini: «È cresciuto il Napoli nel possesso palla, anche a Firenze aveva questa impressione».

Marchegiani: «Non sempre il Napoli è stato questo, oggi sì. Il Verona ha giocato così e comunque ha rischiato di fare un paio di gol. Non voglio dire che il Napoli non sia tutto quello che avete detto voi ma non è la partita di stasera che deve far dire che il Napoli è cresciuto».

Di Canio: «C’è stata anche la partita con la Fiorentina. Il Verona zero ammonizioni, una squadra che non vuole retrocedere non può arrivare alla fine senza ammonizioni».

