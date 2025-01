Il Napoli avrebbe chiesto al Psg di darlo alla Juve solo dopo la partita. Non è andata così. Gli azzurri convinti di intralci bianconeri per Danilo

Kolo Muani, alla Juve sospettano che il Napoli abbia voluto rallentare l’affare (Repubblica)

Repubblica scrive dei sospetti della Juventus sul Napoli: avrebbe tramato per rallentare l’arrivo a Torino di Kolo Muani attaccante francese del Psg.

Scrive Repubblica con Emanuele Gamba:

In questi giorni, i sospetti e i dispetti hanno elettrizzato i due club, silenziosamente agitati e preoccupati: alla Juve qualcuno ha avuto il dubbio (a quanto pare, fondato) che dietro i ritardi con cui il Psg ha risolto le questioni burocratiche per il via libera del prestito di Kolo Muani ci fosse una precisa richiesta fatta dal Napoli al ds dei francesi Campos, con i quali i rapporti sono ottimi (la facilità con cui si è chiuso l’affare Kvaratskhelia lo dimostra): dateglielo pure, ma solo dopo che avranno giocato contro di noi.

Per Kolo Muani si è mosso Thiago Motta con Al Khelaifi

Non è andata così, perché l’ingaggio dell’attaccante, che ha buone chance di giocare titolare già domani, è stato ufficializzato ieri (tra affitto, commissioni e stipendio, un’operazione da dieci milioni), ma anche perché la Juve ha fatto molte pressioni sui parigini, facendo leva sugli ottimi rapporti tra Thiago Motta e Al-Khelaïfi e sull’asse tra il presidente del Psg e la dirigenza bianconera. In avvio di trattativa, Al-Khelaïfi ha chiamato l’ad juventino Scanavino come per sigillare un’amicizia: il manager qatarino è anche il presidente dell’Eca ed è stato ben felice di accogliere il ritorno all’ovile del più importante club italiano dopo lo strappo della Superlega.

Il Napoli, scrive sempre Repubblica, ha invece sospettato del comportamento dei bianconeri che avrebbero ostacolato l’arrivo di Danilo.

