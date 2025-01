Inzaghi sull’indagine della Procura Federale: «Sono molto tranquillo e ho chiarito la mia posizione nelle sedi opportune»

Si aspetta un innesto in caso di partenza di Palacios e Buchanan?

«Il mercato in questo momento non è un mio problema. So che Palacios può partire, sta lavorando molto bene ed è in crescita in questi cinque mesi. Ha tante richieste e probabilmente andrà a giocare da qualche parte. Io però mi concentro sul campo, sapendo che nell’ultimo mese e mezzo abbiamo avuto qualche imprevisto di troppo che mi ha limitato nel turnover».