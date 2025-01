In Bundesliga arriva la Var “raccontata” dall’arbitro allo stadio. Ma agli arbitri non piace

Al via questa settimana la sperimentazione, con cinque partite del prossimo turno. Ma non ci saranno le immagini sugli schermi

La Var spiegata al pubblico arriva anche in Germania, dopo gli esperimenti inglesi. Dal prossimo turno di Bundesliga gli arbitri parleranno agli spettatori allo stadio in alcune partite selezionate, annunciando la loro decisione.

Nove club prenderanno parte al progetto: Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Lipsia, Eintracht Francoforte, Friburgo, Borussia Dortmund, St. Pauli, Fortuna Düsseldorf e SpVgg Greuther Fürth. La novità non sarà quindi disponibile in tutte le partite della Bundesliga e il prossimo fine settimana toccherà a cinque partite, spiega lo Spiegel.

L’arbitro sul campo si rivolgerà al pubblico in due casi: in caso di decisione sbagliata di fatto (fuorigioco, palla fuori), l’arbitro viene informato dall’assistente video e modifica la sua decisione; all’arbitro viene chiesto di recarsi al monitor a bordo campo per chiarire una decisione non fattuale (rigore, cartellino rosso). Indipendentemente dal fatto che si attenga alla sua decisione o la cambi, l’arbitro aprirà il microfono e spiegherà.

La Dfl dice che “la visualizzazione delle immagini sugli schermi dello stadio non è attualmente prevista”. Insomma i tifosi ascolteranno e basta. Il progetto verrà portato avanti in 67 partite entro la fine della stagione in corso, dopodiché ci sarà una valutazione da parte della Lega.

Cosa pensano gli arbitri dell’innovazione? Si sentono già spesso criticati, e ora in una nuova situazione di pressione. Non sono proprio entusiasti, ecco.

