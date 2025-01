Il Tottenham si fa rimontare dal Newcastle, Postecoglou: «Siamo stati eccezionali, sono orgoglioso dei miei»

Il match finisce 2-1. Nel post-partita: «Siamo delusi perché avremmo potuto vincere, se la direzione di gara fosse stata equa. Abbiamo avuto molte occasioni».

Ange Postecoglou a Tnt Sport ha parlato dopo la sconfitta del suo Tottenham contro il Newcastle per 2-1 in rimonta. Aveva infatti segnato prima la squadra di casa con Solanke al quarto minuto di gioco, poi sono arrivate le reti di Gordon e Isak per gli ospiti.

Postecoglou dopo la sconfitta: «Sono orgoglioso dei miei giocatori, siamo stati eccezionali»

Nonostante ciò, il tecnico sembra essere fiero della prestazione dei suoi:

«Sono estremamente orgoglioso dei miei giocatori. Siamo stati eccezionali considerando la situazione in cui ci troviamo [diversi infortuni, ndr]. Meritavamo di vincere. Vorrei delle spiegazioni dall’arbitro per alcuni episodi. Siamo delusi perché avremmo potuto vincere, se la direzione di gara fosse stata equa per entrambe le squadre. Se guardassimo solo come abbiamo giocato, avremmo vinto. Abbiamo avuto molte occasioni, il nostro gioco è stato eccezionale».

Gli Spurs sono scivolati al 12esimo posto, con 24 punti in classifica.

Il tecnico del Tottenham è tra i “poeti del calcio”, le loro idee sono più importanti delle vittorie

The Athletic intitola un pezzo “La morte degli allenatori pragmatici”, scrivendo:

La realtà crescente del calcio moderno è che la maggior parte delle squadre non vince. Di certo non vincono trofei e, più spesso di quanto pensiamo, non vincono partite. La percentuale di vittorie del Tottenham nelle ultime cinque stagioni è del 49,7%. Gli Spurs vincono poco meno della metà delle loro partite. E sempre più spesso ci sono momenti in cui sembra che tutti perdano di vista il fine che hanno in mente. Non è del tutto corretto dire che Amorim, Postecoglou rifiutino del tutto di modificare i loro approcci alle gare; ci sono modifiche, ma superficiali, come cambiare il battitore di punizioni. L’idea non è negoziabile. Per Amorim, questo è l’approccio con cui si è formato, per Postecoglou è la fiducia nelle sue idee.

