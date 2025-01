Il tabellone di Sinner agli Australian Open. Djokovic-Alcaraz possibile quarto di finale

Possibili due derby in vista della finale, con Cobolli e Berrettini. I due principali rivali solo in finale

Gli Australian Open potrebbero essere il primo Slam con una finale Sinner-Alcaraz. E – chissà – l’ultimo prima di una eventuale squalifica del numero 1 del mondo. Intanti il sorteggio del tabellone delinea il percorso.

La caccia di Sinner al terzo Slam in carriera partirà contro Nicolas Jarry – scrive Ubitennis – mentre il secondo turno dovrebbe essere più agevole contro Schoolkate o Daniel. Al terzo turno potrebbe profilarsi un derby molto interessante con Flavio Cobolli, se il tennista romano riuscisse a battere Etcheverry e poi uno tra Giron e Hanfmann. Dalla seconda settimana si alzerebbe l’asticella per il campione in carica: Hurkacz, Rune o perché no magari un altro derby, contro Matteo Berrettini. L’ultimo azzurro nel primo quarto (dove ci sono anche Tsitsipas e De Minaur, chiamati a due esordi non banali) è Luca Nardi, atteso all’esordio da Diallo, già sconfitto da Musetti e Sonego in questo avvio di 2025″.

“Nella seconda metà del tabellone ci sono Taylor Fritz e Daniil Medvedev come teste di serie più alte. Lo statunitense esordirà contro il connazionale Jenson Brooksby, poi al terzo turno sarebbe molto pericoloso l’ostacolo Mpetshi Perricard (se il francese dovesse vincere il derby con Monfils). Sezione ricca di derby questa e ce n’è anche uno tricolore, tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti: chi vince sfida Bautista Agut o Shapovalov, poi eventualmente forse Shelton. Non proprio comodissima. C’è anche Lorenzo Sonego, atteso da Wawrinka (e poi probabilmente da Rublev), mentre potrebbe profilarsi un succoso terzo turno da Rod Laver Arena tra Popyrin e Medvedev.

“Finiscono nella parte bassa (e nello stesso quarto) Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, che quindi non potranno incontrare Sinner prima di un’eventuale finale (ma potrebbero dover passare prima anche da Zverev). Nole non dovrebbe avere grossi problemi nei primi due round, poi al terzo potrebbe ritrovarsi di fronte Reilly Opelka, oppure Thomas Machac. Presente in questo quarto anche Fabio Fognini, chiamato all’impresa contro Grigor Dimitrov, mentre Jack Draper vuole provare a fare lo scherzetto ad Alcaraz agli ottavi, dove Carlitos non dovrebbe faticare ad arrivare”.

“A chiudere il tabellone il quarto di Casper Ruud e Alexander Zverev, che al secondo turno potrebbe sfidare Luciano Darderi (se l’azzurro dovesse battere Martinez all’esordio) e al terzo, chissà, Nick Kyrgios”.

Gli italiani al primo turno:

[1] J Sinner – Jarry

[16] L. Musetti – Arnaldi

[32] F. Cobolli – Etcheverry

M. Berrettini – Norrie

L. Darderi – Martinez

L. Sonego – Wawrinka

L. Nardi – Diallo

F. Fognini – [10] Dimitrov

I possibili ottavi di finale:

[1] Sinner – [13] Rune

[11] Tsitsipas – [8] De Minaur

[4] Fritz – [16] Musetti

[9] Rublev – [5] Medvedev

[7] Djokovic – [10] Dimitrov

[15] Draper – [3] Alcaraz

[6] Ruud – [12] Paul

[14] Humbert – [2] Zverev

ilnapolista © riproduzione riservata