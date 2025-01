Il Milan è una polveriera, le prossime partite deicderanno il futuro di Ibrahimovic e di Conceiçao (Repubblica)

Conceiçao in rotta di collisione con parte della squadra che non gradire la linea dura dell’allenatore. Anche Ibra ha sgridato i suoi ex compagni a Zagabria

Repubblica scrive del pessimo clima che si respira al Milan. Sembra un tutti contro tutti, giocatori contro allenatore, allenatore contro giocatori, Ibrahimovic che sgrida i suoi e il mercato estivo del tutto sconfessato (a parte pochi casi come Fofana).

Milan, Conceiçao è entrato in rotta di collisione con parte della squadra

Scrive Repubblica sul Milan:

La batosta di Zagabria ha fatto malissimo a una squadra attesa da tre partite (derby, Roma in Coppa Italia, play-off di Champions) che possono segnare la stagione, ma anche il futuro di Ibrahimovic e dell’allenatore. Conceiçao è entrato in rotta di collisione con parte della squadra. L’intera rosa è stata convocata ieri pomeriggio a Milanello dalla triade Furlani-Moncada-Ibra per discutere la situazione: qualche frattura appare insanabile. Era certamente in frantumi il rapporto tra l’allenatore e Morata: l’addio della punta sconfessa il mercato estivo, tanto più che stavano per andare in

Turchia anche Emerson Royal e Pavlovic. La lite con il centravanti, che segue di pochi giorni quella con Calabria, non è stata un fulmine a ciel sereno: già da una decina di giorni i rapporti con Conceiçao si erano fatti tesi e il diverbio dopo la sostituzione di Zagabria ha smascherato la tensione, estesa ad altri giocatori (tra gli indiziati Pulisic e Théo Hernandez), che non gradirebbero la linea dura dell’allenatore: le sgridate durante le riunioni tecniche e qualche episodio, come la partenza anticipata del pullman per San Siro prima della partita col Parma.

Lo scarsissimo feeling esteso a Ibrahimovic: a Zagabria le urla dello svedese contro gli ex compagni, a fine gara, erano perfettamente udibili.

ilnapolista © riproduzione riservata