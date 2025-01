Napoli impressionante: come a Bergamo, dopo il vantaggio non subisce tiri in porta. Immenso Politano. Gridelli e Trombetti divisi sul mercato

Il gol di Kolo Muani avrebbe stroncato qualsiasi squadra, non il Napoli di Conte

Cesare – Caro Guido grande vittoria e direi grande prova di forza del Napoli. Dopo il primo quarto d’ora della partita, molto difficile perché la Juve bloccava tutte le linee di passaggio e uomo contro uomo bloccava i centrocampisti azzurri e la nostra impostazione del gioco, il Napoli, dopo aver resistito con un miracolo di Meret, pian piano ritrovava le distanze e cominciava a giocare. Ma andava sotto a pochi minuti dalla fine del primo tempo e questo avrebbe stroncato qualsiasi squadra ma non il Napoli di Conte.

Guido – Invece nel secondo tempo il Napoli rientrava in campo con grande grinta, anzi direi ferocia, dimostrando di avere una mirabile condizione atletica e sovrastava i bianconeri. Lobotka e Lukaku, i più opachi nel primo tempo, entravano in partita e si sfiorava più volte il pareggio. E gli azzurri ribaltavano la partita con un gran gol di un immenso Anguissa, uno dei migliori centrocampisti del campionato, e poi trovando il rigore realizzato con grande freddezza da Lukaku. L’azione che ha portato al rigore è stata da manuale. Con l’assist di Lukaku e McTominay in posizione quasi da centravanti. Come spesso gli accade. Conte usa le due mezzeali, Anguissa e McTominay, come vere e proprie punte. Non a caso insieme hanno già fatto una decina di gol. E poi dobbiamo sentire che il Napoli non ha manovra d’attacco.

Cesare – E non era facile ribaltare il risultato con la Juve che si abbassava e si sa che ha una delle migliori difese del campionato. Bisogna aggiungere che fino ad oggi in campionato i non colorati non avevano mai perso. E quello che mi ha impressionato è che dopo il vantaggio azzurro il Napoli, come era accaduto anche a Bergamo con l’Atalanta, non ha subito nessun tiro in porta. Non concessa alcuna reazione agli avversari. Lukaku nel primo tempo era rimasto fuori dal gioco ma nella ripresa si è trasformato risultando come al solito decisivo. Per non parlare di un immenso Politano autore di una prova magistrale. In passato più volte si è detto che è un giocatore non da squadre di vertice, ebbene quest’anno, trovando una grande continuità, sta smentendo tutti risultando determinante con delle grandissime prove.

Guido – Quindi sicuramente vittoria meritata perché la Juve nel secondo tempo non è stata mai pericolosa e non ha mai tirato in porta. Ti devo dire che l’arbitraggio non mi è piaciuto perché sono mancate agli juventini diverse ammonizioni ed è stato consentito loro di picchiare impuniti. E vista la direzione dell’arbitraggio ho un po’ temuto che alla prima occasione ci potesse essere qualche svista nelle aree di rigore. Ma per fortuna il rigore su McTominay era gigantesco a scanso di equivoci.

Cesare – Comunque va sottolineata la grande maestria del nostro allenatore che dopo le difficoltà iniziali è stato capace di riequilibrare la partita e motivare la squadra per una grande reazione. E a questo punto il Napoli sta superando alla grande questo ciclo di partite difficili e ha il dovere di continuare su questa strada perché ormai è una delle candidate allo scudetto. E adesso mancano pochi giorni alla chiusura del mercato di gennaio e si auspica che ci si possa ulteriormente rinforzare in modo da dare al mister alternative importanti in caso di necessità. E’ pur vero che rispetto alle dirette concorrenti, non avendo le coppe, dovrà giocare meno partite ma è meglio cautelarsi perché ormai l’occasione per vincere il 4° scudetto è più che concreta.

Guido – Io sul mercato la penso come Conte. Se deve venire un giocatore che ci fa migliorare nettamente ben venga. Altrimenti continuiamo con questi calciatori. E poi mi pare chiaro che tutte le squadre aumentano follemente il prezzo dei calciatori perché sanno che il Napoli ha i contanti. E fa bene la società a non farsi prendere alla gola. Penso che alla fine della giostra un paio di calciatori, un difensore (innanzitutto) e un attaccante, arriveranno. Ma magari in prestito e di media caratura. E poi mi chiedo ancora se arriva, per fare un esempio, Garnacho o Adeyemi chi si accomoda in panchina tra Nères e Politano? Non è che si rischia di rompere un clima magico? L’equilibrio dei gruppi è sempre molto delicato.

P. S. Ngonge è entrato due minuti e per un pelo non ha segnato. Vale la pena scambiato con una mezza tacca o venderlo per pochi euro? Il ragazzo ha un fortissimo senso del gol. Meditate gente meditate!

LE SENTENZE

Meret – Cesare: ottimo; Guido:ottimo

Di Lorenzo – Cesare: buono; Guido: ottimo

Spinazzola – Cesare: ottimo; Guido: ottimo

Rrahmani – Cesare: buono; Guido: ottimo

Juan Jesus – Cesare: buono ; Guido: ottimo

Anguissa – Cesare: strepitoso ; Guido:superlativo

Lobotka – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

McTominay – Cesare: fortissimo; Guido: ottimo

Politano – Cesare: grandissimo ; Guido:eccellente

Lukaku – Cesare: ottimo; Guido: ottimo

Neres – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Ngonge – Cesare:s.v.; Guido: s.v.

Mazzocchi – Cesare:s.v. ; Guido:s.v.

Simeone – Cesare:s.v.; Guido:s.v.

Gilmour – Cesare:s.v.; Guido:s.v.

Conte – Cesare: chapeau ; Guido:un mago

ilnapolista © riproduzione riservata