I pensieri di Conte: tra Lukaku, il mercato e i prossimi due mesi che diranno se il Napoli è da scudetto

La Gazzetta dello Sport, con G. B. Olivero, analizza i prossimi due mesi che saranno decisivi per capire se la squadra possa davvero ambire allo scudetto.

L’Atalanta, pur perdendo, ha retto per un tempo nonostante la rinuncia a tre titolarissimi: cosa che al Napoli non è possibile perché la rosa è corta, soprattutto in certi ruoli.

Il terzo pensiero di Conte, quindi, è stato inevitabilmente rivolto al mercato. La sessione invernale si è ufficialmente aperta ieri e il Napoli avrebbe bisogno di rinforzare soprattutto la difesa e aggiungere un centrocampista. L’obiettivo principale, comunque, è non fare danni, come richiesto dall’allenatore qualche giorno fa.

Conte e la sua insistenza per avere Romelu

Può darsi che Conte stia ripensando in questi giorni al rendimento di Lukaku, alla sua insistenza per averlo e al poco che finora il belga ha dato alla squadra. Ciò non significa che Romelu non possa migliorare ed essere finalmente decisivo nella fase più delicata e importante della stagione. Di sicuro il Lukaku napoletano è diverso per impatto e anche per caratteristiche rispetto al Lukaku interista: non è più l’uomo che attacca la profondità e a cui basta un lancio per arrivare in porta. È un centravanti che viene incontro, che usa il fisico per aprire spazi, che si impegna in un lavoro utile, che però ha bisogno di una maggiore incisività in zona gol dei compagni.

Il quarto e ultimo pensiero di Conte sarà stato rivolto ai prossimi sessanta giorni, che daranno la risposta definitiva sulle ambizioni tricolori del Napoli. Da qui al 2 marzo gli azzurri sfideranno Fiorentina, Atalanta, Juve, Lazio e Inter. Poi fino al termine del campionato Conte avrà solo due sfide d’alta classifica, entrambe in casa, contro Fiorentina e Milan. Se arriverà al 3 marzo in testa o vicino alla capolista, il Napoli potrà davvero vivere il suo sogno.

