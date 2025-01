Amorim si fida di lui, mentre Zirzkzee si accomoda in panchina. Il mercato è un lontano ricordo? Vedremo

Garnacho schierato titolare in Manchester United-Southampton

Stasera si gioca Manchester United-Southampon di Premier League. In Inghilterra non si comportano come in Italia. Gioca anche chi è potenzialmente sul mercato. O, più probabilmente, Garnacho è sul mercato solo ipoteticamente. Amorim lo schiera titolare dietro Hojlund e al fianco di Bruno Fernandes. Evidentemente il tecnico ha capito che l’argentino è fondamentale nella ricerca degli spazi e della profondità. È altruista, ama servire assist. E in questo è spesso decisivo. Il Napoli forse è alla finestra. Servono tanti soldi per portarlo alla corte di Antonio Conte. Un’impresa ai limiti dell’impossibile. Zirkzee invece è in panchina.

Lo United venderà Garnacho solo se il Napoli offrirà quanto il Psg ha offerto per Kvaratskhelia

Secondo il giornalista inglese di TalkSport, Ben Jacobs, esperto di calciomercato, tra United e Napoli c’è un divario significativo sulla valutazione di Garnacho. Stando così le cose, l’argentino non si muoverà da Manchester. I Red Devils non hanno alcuna intenzione di vendere a gennaio il calciatore.

La posizione dello United potrebbe cambiare solo se il Napoli è pronto a mettere sul tavolo la stessa cifra che il Psg ha speso per Kvaratskhelia.

Tra United e Napoli divario significativo

Scrive Jacobs su X:

“C’è un divario significativo nella valutazione di Alejandro Garnacho tra il Napoli e il Manchester United. Lo United non sta cercando attivamente né spinge per vendere a gennaio e si impegnerà in modo significativo solo se verrà fatta un’offerta simile al pacchetto per Khvicha Kvaratskhelia. Sono richiesti più di 70 milioni“.

There’s a significant gulf in valuation between Napoli and Manchester United for Alejandro Garnacho. #MUFC not actively looking or pushing to sell in January and will only meaningfully engage if an offer similar to the package for Khvicha Kvaratskhelia is made. €70m+ required.🔴 pic.twitter.com/p7eUhQMBwZ — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 16, 2025

ilnapolista © riproduzione riservata