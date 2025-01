Frattesi non gioca nemmeno quando Calhanoglu e Mkhitaryan sono infortunati. L’Inter l’ha messo alla porta?

Inzaghi sceglie Zielinski e Asllani al fianco di Barella. Panchina per Thuram. Il centrocampista romano tentato dalla Roma con il Napoli alla finestra

Davide Frattesi non gioca nemmeno quando Inzaghi è in piena emergenza a centrocampo. Sono assenti per infortunio sia Calhanoglu che Mkhitaryan. L’allenatore dell’Inter manderà in campo contro il Venezia Zielinski (ex Napoli) e Asllani. Probabilmente è un segnale molto forte: sembra proprio che l’Inter abbia messo alla porta il centrocampista. C’è l’interesse concreto della Roma, con il Napoli alla finestra. Inzaghi manda in panchina Thuram, c’è Taremi a far compagnia a Lautaro. Di Francesco in attacco con Oristanio e Pohjanpalo.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Inter

Venezia (3-5-2): 35 Stankovic; 4 Idzes, 33 Sverko, 15 Altare; 7 Zampano, 6 Busio, 14 Nicolussi Caviglia, 97 Doumbia, 77 Ellertsson; 11 Oristanio, 20 Pohjanpalo. All.: Eusebio Di Francesco.

A disposizione: 1 Joronen, 23 Grandi, 5 Haps, 9 Gytkjaer, 10 Yeboah, 17 Conde, 19 Bjarkason, 21 Sagrado, 31 Chiesurin, 79 Carboni, 80 El Haddad.

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 10 Lautaro. All.: Simone Inzaghi

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 28 Pavard, 32 Dimarco, 42 Palacios, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 53 Topalovic.

Frattesi, l’Inter si sta inventando la formula del prezzo variabile. Se sei un club di prima fascia, e nel caso del Napoli anche in lotta per lo scudetto, 70 milioni. Se sei indietro in classifica, 45 milioni.

Frattesi rischia di diventare una telenovela per l’Inter. La Gazzetta segnala l’irritazione del club per le modalità con cui l’agente del giocatore, Beppe Riso, ha parlato con diversi club. Il quotidiano schierato al fianco di Marotta, sottolinea che l’Inter ha alzato il prezzo per le concorrenti allo scudetto. Se Napoli o Juventus vogliono Frattesi, devono pagare 70 milioni.

“Il caso Frattesi comincia a stufare l’Inter. O forse sarebbe meglio coniugare il verbo il passato: ha stufato. Ad Appiano non pensavano di dover affrontare una sessione “impegnativa”. L’Inter pensava di essere stata chiara con Frattesi già la scorsa estate. Al giocatore non erano state date garanzie di alcun tipo sull’impiego. Ma le parti avevano convenuto di restare unite per questa stagione, rinviando ogni discorso all’estate 2025, post Mondiale per club. Il suo agente, Riso, ha mosso molto le acque, colloquiando con diversi club, con modalità che ai nerazzurri non sono proprio piaciute“.

E ancora:

“Marotta e Ausilio sono stati molto netti con Riso. L’agente ha portato all’Inter l’interesse della Roma, i nerazzurri hanno risposto fissando il prezzo a quota 45 milioni di euro. Magari con possibili aperture sulle modalità di pagamento e sulla formula dell’operazione. Diversa è invece la posizione dell’Inter di fronte all’interesse del Napoli o della stessa Juve (risultano contatti sul tema anche tra lo stesso Riso e il direttore sportivo bianconero Giuntoli), ovvero potenziali dirette concorrenti per lo scudetto. Il prezzo, in questo caso, cambia. Ed è provocatorio: 70 milioni di euro. Che equivale a un no”.

