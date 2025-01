Elmas torna in Serie A al Torino in prestito con diritto di riscatto sui 17 milioni

Gianluca Di Marzio ha annunciato la trattativa quasi praticamente chiusa, mentre ieri Schira aveva parlato del Valencia per il calciatore macedone

L’ex calciatore del Napoli, Eljif Elmas, che ha lasciato la maglia azzurra nel dicembre del 2023 per il Lipsia, sta per tornare in Serie A. L’esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio conferma che c’è una trattativa in corso molto ben avviata.

La formula è prestito con diritto di riscatto sui 17 milioni di euro.

Ieri invece Schira aveva parlato del Valencia come possibile metà per il calciatore macedone con un prestito di 6 mesi.

