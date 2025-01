Dove sta Roccaraso? “Ncopp’ a neve”, e adesso anche sul Guardian

Il Rocca-caso ha scavalcato le Alpi, ed è finito sulla buona stampa mondiale. Rita De Crescenzo sul Guardian… riflettiamo

“Addo’ sta Roccaraso?” si chiedeva Alessandro Siani in una gag. “Ncopp’ a neve!”. Ma ora Roccaraso sta anche sul Guardian. Il Rocca-caso ha scavalcato le Alpi, ed è finito sulla buona stampa mondiale. Era un boccone troppo goloso, effettivamente: il carico di migliaia di “turisti” calati sulla “popular Italian ski resort” (come suona bene, eh?) con 250 bus ha lasciato un cumulo di immondizia sulla povera neve abruzzese e uno strascico mediatico da valutare con i parametri odierni: virale, viralissimo, al netto del buongusto e dell’esportazione del solito Made in Italy pecoreccio. Andrebbe aggiornata la retorica dei “soliti italiani pizza e mandolino” che dipingeva Paolo Villaggio nel camping di Fantozzi e Filini. Adesso c’è Rita De Crescenzo.

Ecco: Rita De Crescenzo, “a Naples-born TikToker”, sul Guardian. Prendiamoci un attimo. Meditiamo.

Il pezzo del Guardian ovviamente fa cronaca, non ci ricama. Quelli sono anglosassoni e non sono un tabloid. Oltre al folklore c’è di mezzo TikTok e l’overtourism, temi sensibili anche per i fortunati stranieri che ignorano la fauna social dell’hinterland campano. Poi vaglielo a spiegare alla casalinga di Kensington quel milione e quattro di “decrescenzer” che scoprono in massa la voglia di andare sullo slittino tutti all’unisono. E quel traino commerciale infallibile che sono i video “vasciaioli”: si chiamano influencer apposta, è un mestiere. Indignarsi adesso fa un po’ ridere.

Rita De Crescenzo è rimbalzata sulla prima serata del Tg1, prima di “volare” su uno dei più impegnati e autorevoli giornali del pianeta. La trafila è sempre la stessa. Ne siamo tutti complici. Ora non resta che aspettare che se ne accorga il New York Times: il passo successivo sarà Trump che minaccia di minare l’altopiano delle Cinque Miglia, o di salvare Rivisondoli deportando gli sciatori migranti a Guantanamo.

