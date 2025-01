Danilo risolverà il contratto con la Juventus nel weekend, prima di approdare a Napoli (CorSport)

Bisognerà capire se sarà a disposizione per Napoli-Juve del 25 gennaio. Su di lui c’erano anche alcuni club brasiliani. Rafa Marin sarà quindi libero di andare al Villarreal.

Questione di giorni e Danilo sarà un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore brasiliano deve prima risolvere il suo contratto con la Juventus.

Danilo-Juventus, la risoluzione del contratto prevista nel weekend: poi firmerà col Napoli

Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

Danilo si avvicina. Piccoli ma grandi passi. Un giorno dopo l’altro: a fine settimana, e dunque a cavallo della partita profumata di scudetto che la squadra di Conte giocherà sabato al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, il difensore brasiliano dovrebbe firmare e registrare la risoluzione anticipata del contratto con la Juventus. In scadenza a giugno. Un passaggio necessario per poi chiudere con il Napoli. Con una parentesi thrilling a delimitare gli ultimi dieci giorni: a un certo punto si sono avvicinati a Danilo anche un po’ di squadre brasiliane, tra cui Botagofo, Santos, Vasco e Flamengo.

E così, il ds Manna ha iniziato a valutare anche l’ipotesi di prendere Milan Skriniar, in uscita dal Psg. Il grande problema? L’ingaggio da 9 milioni e la condizione dei francesi imposta al Napoli: coprire interamente la restante parte dello stipendio del giocatore slovacco. Un muro invalicabile. Il brasiliano sembra assolutamente convinto di restare in Italia, anzi di trasferirsi al Napoli, e ormai la risoluzione del contratto è molto vicina. Questione di giorni. Magari già domani o dopodomani. Con un lecito dubbio: bisognerà capire se il giocatore riuscirà ad essere subito a disposizione di Conte. Resta da capire se sarà disponibile per la sfida del 25 con i bianconeri.

L’arrivo di Danilo libererebbe così Rafa Marin:

Rafa Marin sarà a sua volta libero di partire per la Spagna, dopo lo aspetta il Villarreal: operazione in prestito oneroso da 1,5 milioni già definita e sigillata, Rafa è pronto a partire e aspetta soltanto l’okay della società.

