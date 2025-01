Danilo, Giuntoli lo lascerà andare solo dopo Napoli-Juventus

La Gazzetta: I contatti tra le parti sono già iniziati e proseguono giornalmente ma potrebbe essere necessario ancora un po’ di tempo

Sulla Gazzetta dello Sport si parla anche degli affari di mercato che coinvolgono la Juventus. Uno di questi riguarda il Napoli e chiama in causo Danilo, ex capitano della Juventus ora separato in casa alla Continassa. Secondo il quotidiano, il caso si risolverà dopo Napoli-Juventus, o nei giorni vicini alla partita.

I contatti tra gli avvocati proseguono giornalmente

Scrive la Gazzetta:

“Si continua a trattare per la risoluzione contrattuale di Danilo. I contatti tra gli avvocati delle parti sono già iniziati e proseguono giornalmente, la strada è già tracciata ma potrebbe essere necessario ancora un po’ di tempo per trovare l’accordo. Il difensore brasiliano, promosso capitano da Massimiliano Allegri nella scorsa stagione, aveva un contratto in scadenza a giugno ed era intenzionato a rimanere a Torino fino alla fine del suo rapporto di lavoro, ma la Juventus lo ha messo fuori rosa e sul mercato. Una volta chiusa la sua avventura in bianconero Danilo dovrà decidere il suo futuro: su di lui c’è forte il Napoli (Antonio Conte lo vorrebbe per rinforzare il reparto difensivo), prossimo avversario della Juventus (il 25 gennaio), motivo per cui la risoluzione potrebbe anche essere rimandata a dopo il match“.

Motta continua ad eludere le domande: «Danilo? Ho già risposto e sono stato chiaro»

Prima di Torino-Juventus, la conferenza stampa di Motta.

Ti aspettavi le polemica sulla tua frase sull’ossessione di vincere? Sugli infortuni di Bremer e Zapata?

«Non ci saranno e sono due giocatori importanti per entrambe le squadre. La nostra esigenza è quella di vincere e lo sappiamo bene. Io ho detto che ho scelto questa professione per vincere e qui non ci sono polemiche. Per arrivare alla vittoria, oggi, c’è tanto lavoro da fare ed è quello che vogliamo tutti».

Su Danilo?

«Ho già risposto su Danilo e sono stato molto chiaro».

