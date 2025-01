Conte potrebbe ripetere l’impresa vincendo a Napoli alla prima stagione (So Foot)

Potrebbe dimostrarsi fedele alla sua fama, ha già vinto a Torino nel 2012 e a Londra nel 2017. “Hanno le carte in regola per sognare, ben prima dei 33 anni”

“Il Napoli comincia a sognare un nuovo titolo di campione d’Italia“, appena due anni dopo lo scudetto vinto con Spalletti. Lo scrive So Foot, portale francese, che scrive di una nuova impresa della squadra allenata da Conte. “All’indomani di una stagione terminata al decimo posto lo scorso anno e dopo l’addio di Victor Osimhen, pochi avrebbero scommesso sulla squadra campana“. Se n’è andato pure Kvaratskhelia, eppure “il cielo non è mai stato così azzurro, le casse così piene e il Napoli avanza sereno verso lo scudetto e senza fare scalpore”.

Conte ha già vinto al primo anni, a Torino con la Juve nel 2012 e a Londra con il Chelsea 2017

La squadra di Conte è andata in vetta quasi subito fino alla 14esima giornata. Poi ha dovuto lasciare il posto per cinque giornate, riprendendo poi il prima dopo la sfida contro l’Atalanta. “Per raccogliere il testimone di Spalletti che i tre tecnici della scorsa stagione non erano riusciti a mantenere (Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona) e costruire questo edificio con spalle solidissime, Antonio Conte non ha tradito i suoi precetti. Ha costruito il suo collettivo attorno ad un 4-3-3 con evidenti inclinazioni offensive, che non impediscono alla sua squadra di avere la migliore difesa del paese“.

Conta ha chiesto e ottenuto Lukaku, il belga “si diverte ancora una volta con Conte e ha già messo a segno 8 gol e 7 assist“. “Ma forse la cosa più rassicurante in tutto questo è che alle loro spalle stanno subentrando i centrocampisti. La coppia McTominay-Zambo Anguissa impressiona e ha già 10 reti e 7 gol, lo scozzese si è adattato con grande velocità a un campionato che ha poco a che vedere con la Premier League“.

Il segreto sembra essere Conte. “Capace di vincere il titolo alla sua prima stagione a Torino nel 2012 e al suo arrivo a Londra nel 2017, Antonio Conte potrebbe ripetere l’impresa e dimostrarsi fedele alla sua fama di mago delle cause perse”. Il big match che, probabilmente, deciderà lo scudetto, sarà alla 27esima giornata, il 2 marzo allo stadio Diego Armando Maradona, contro l’Inter. “Hanno le carte in regola per sognare, ben prima dei canonici 33 anni di digiuno“.

ilnapolista © riproduzione riservata