Conte: «Le voci di mercato su Kvara? Bisogna stare concentrati sul campo senza trasferire chissà cosa ai calciatori»

A Dazn: «Il Verona è una squadra fisica, non fa giocare bene, ma noi l’abbiamo preparata bene»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Verona:

Le parole di Conte

Quanto è stato complicato giocare quando in settimana ci sono state tante voci di mercato su Kvara?

«Bisogna uscire fuori dal contesto e stare concentrati sul campo senza traferire chissà cosa ai calciatori. Abbiamo lavorato bene, ho visto una squadra sul pezzo».

Giocate contro una squadra che non disdegna di attaccarvi, molto forte sulle seconde palle e va subito in verticale.

«Assolutamente. È una squadra molto fisica e i tre davanti sono buoni giocatori. Dovremmo fare molta a attenzioni, sono bravi anche ad attaccare la profondità. È una squadra temibile e dovremmo fare attenzione. Loro non fanno giocare bene, ma noi l’abbiamo prepara bene e cercheremo di superarla».

Hai detto in conferenza che “Chi lavora il posto da titolare lo trova”, Neres potrebbe essere l’emblema?

«Sì, però ho detto anche che in passato ho dovuto fare a meno di Lobotka che lo ha sostituito Gilmour, lo stesso Buongiorno e Jesus sta facendo bene. Il valore aggiunto sta nel cercare di prepara tutti i 21 giocatori nel migliore die modi perché può capitare che si è chiamati in causa e bisogna rispondere presente. I ragazzi lo stanno facendo in maniera ottimale».

