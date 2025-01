Conte: «il Napoli non sia considerato un club di passaggio. Dobbiamo costruire qualcosa di ambizioso»

A proposito di Kvaratskhelia: «Oggi rimanere fermi sulle posizioni potrebbe essere peggiorativo»

Conte e Kvaratskhelia: «oggi rimanere fermi sulle posizioni, potrebbe essere peggiorativo»

«Oggi rimanere fermi sulle posizioni potrebbe essere peggiorativo. A inizio anno era tabula rasa, i fogli erano bianchi. Oggi sono passati sei mesi, si è scritto qualcosa lì sopra. Mi devo concentrare sul discorso calcistico, valorizzare la rosa che ho a disposizione. Non possiamo incatenare nessuno, sarebbe controproducente nell’eventualità. Se dovesse rimanere, sarebbe una situazione che non hanno risolto lui, il suo entourage e la società. Mi voglio mettere nella parte giusta. Non voglio che pensi che sia a trattenerlo e mi trovo un giocatore in meno. No. La situazione bisogna vedere, le cifre sono state fatte. Se dovesse rimanere, deve sapere che non mi sono opposto a niente, deve dare il 100% come ha fatto finora».

«Non concedo mai gli alibi. Rispetto di tutti ma paura di nessuno. Come detto contro la Fiorentina. Il percorso è lì, poi durante il percorso ci saranno cambiamenti. Mi auguro di riuscire nell’intento che il Napoli non venga più visto come una squadra di passaggio. È la cosa principale che cerco di trasferire anche al club. Dobbiamo costruire qualcosa di ambizioso che dia lustro a Napoli, ai napoletani. Non è nei miei obiettivi essere considerati anche in futuro una società di passaggio. A buon intenditor poche parole».

ilnapolista © riproduzione riservata