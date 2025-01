Behrami: «Il Napoli ha trovato la vittoria col dominio del gioco e la lettura perfetta dei momenti»

Il Napoli di Antonio Conte è uno spettacolo per chi capisce di pallone. Per chi conosce le tortuosità dello sport. Per chi sa quanto siano accidentate e faticose le strade che conducono alla risalita e al successo. Lo sport è la capacità di riuscire ad adattarsi e a superare le difficoltà che via via devono essere affrontate. Altro che “mio calcio”. Astenersi wokisti del pallone . Quelli del presunto bel gioco. Che hanno scambiato il calcio per l’origami.