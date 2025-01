Ansu Fati doveva essere il nuovo Messi, ma la rottura del menisco lo ha devastato (Relevo)

Una serie di infortuni non hanno permesso al 22enne di brillare e gli hanno fatto perdere fiducia (e la Nazionale spagnola). Flick non lo considera idoneo al Barcellona.

Ansu Fati sembrava essere destinato a grandi cose al Barcellona, tanto che il club gli aveva affidato la maglia numero 10 di Messi, che tutt’ora indossa. Ma i numerosi infortuni hanno continuamente interrotto il suo percorso di crescita. Ora potrebbe essere tra i sacrificati del mercato di gennaio.

La sfortuna di Ansu Fati non ha fine: Flick non lo ritiene idoneo al Barcellona

Relevo riporta:

Ansu Fati non fa parte dei piani di Hansi Flick, ha giocato a malapena 188 minuti in questa stagione e ha persino fatto perdere la pazienza al tecnico, che ha rivelato chiaramente che lo spagnolo non era in grado di dimostrare il suo 100%. L’attaccante non vorrebbe partire e rinunciare al suo stipendio di 14 milioni lordi; e ora non è facile trovare qualche club che punti su di lui dopo aver smesso di brillare. «Era potente, veloce, era bravo negli uno contro uno. Poteva giocare sia sulla fascia, sia come trequartista. Non so se valesse 100 milioni, ma se non fosse stato così tanto tempo infortunato, avrebbe raggiunto un livello molto alto», racconta uno degli scout che lo segue da quando era ragazzino.

L’Ansu di ora è senza più fiducia, avrebbe bisogno di un ambiente che lo sostenga. Fino alla rottura del menisco di novembre 2020, aveva talento, fisico e la giusta mentalità, tanto da essere convocato anche nella Spagna. Da allora, non è più stato lo stesso, anche se nella stagione 2022-23 ha giocato 51 partite, ma nemmeno si avvicinava al livello di qualche anno prima. Non è riuscito a migliorare fisicamente in questi mesi e non è stato in grado di fare un passo avanti nelle gerarchie di Flick. Ma Ansu non getta la spugna, e all’età di 22 anni ha bisogno di un’opportunità.

ilnapolista © riproduzione riservata