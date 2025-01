Ancelotti: «Le critiche non mi feriscono perché un giorno sei il migliore del mondo e un altro il più stupido»

In conferenza: «Ho l’equilibrio necessario, che l’esperienza mi ha dato, per sapere chi sono e non lasciarmi trasportare dall’onda delle critiche»

Il Real Madrid ritorna in campo dopo la brutta batosta in finale di Supercoppa contro il Barcellona. Ancelotti presenta in conferenza stampa il match di Coppa del Rey al Bernabeu contro il Celta Vigo.

Ancelotti: «Ho l’equilibrio necessario per sapere chi sono e non lasciarmi influenzare»

Partita casalinga del 2025:

«Un’occasione importante per uscire dalla brutta partita giocata, che ci ha fatto molto male ma ci ha affondati. Vogliamo reagire e spero che vada bene, che la reazione sia forte dopo la brutta partita dell’altro giorno».

Tchouaméni e il ritorno di Alaba :

«Credo che Tchouaméni abbia fatto bene come difensore centrale perché lo dicono i dati. Appena non ci sarà più l’emergenza tornerà al suo posto da perno centrale.

Dura sconfitta contro il Barça :

«È un passo indietro, ma dobbiamo andare avanti. Manca una stagione in cui siamo ben posizionati in tutte le competizioni. Ovviamente è stata una brutta partita, l’abbiamo valutata e cercato la soluzione.

Partita rivista, soluzioni?

«Il mancato impegno è collettivo, non è un impegno individuale. La valutazione della partita è stata una pessima impostazione difensiva sotto tutti i punti di vista. Niente altro da aggiungere.

Squadra migliore rispetto alla scorsa stagione. In cosa è migliore?

«È una squadra giovane che ha energia, ci mette impegno, cosa che non sempre lo dimostra, ma ho fiducia in questa squadra. È passato un mese da quando hanno vinto la Coppa del Mondo, 6 mesi fa la Champions League… e ora gareggiamo in tutte le competizioni. A volte bisogna pagare il conto… e nella partita dell’altro giorno lo abbiamo pagato, un conto caro ma era una partita. Lotteremo fino alla fine come sempre.

Problema di atteggiamento o di gioco?

«Devo chiarire una cosa, questa è una conferenza stampa e non un dibattito. Lo abbiamo già fatto con i nostri giocatori e con lo staff tecnico. Farlo qui non mi sembra la soluzione più opportuna.

Squadra male allenata è la critica che ferisce di più Ancelotti?

«Non mi disturba affatto perché la squadra è ben lavorata. Non mi disturba affatto perché non è la verità.

Ancelotti su Mbappé:

«Penso che abbia avuto bisogno di tempo per adattarsi alla squadra e tornare alla sua migliore forma fisica. Ora è in un ottimo momento e la squadra deve approfittarne.

Non parla di calciomercato:

«Non abbiamo cambiato idea, è solo che sono discorsi che facciamo con il club per avere una squadra competitiva.

Difficile essere Ancelotti?

«No, per niente. Il posto più bello del mondo è, a livello professionale, dove sono, sulla panchina del Real Madrid. È il posto dove tutti gli allenatori vogliono essere un giorno. La mia posizione è la migliore al mondo.

Come vengono gestiti gli infortuni e se la squadra ha bisogno di rinforzi:

«Non vi rispondo.

Scenderà in campo la stessa squadra della finale:

«Quello che facciamo è una valutazione a livello fisico e tutti hanno fatto bene. Qualcosa può cambiare, ma in generale è mettere in campo la migliore squadra possibile.

Come viene gestita questa situazione dall’interno?

«La cosa bella del calcio è che dopo una brutta partita, una sconfitta del genere, c’è l’opportunità di fare bene, che è domani, e ti dà la possibilità di concentrarti molto su quello che devi fare e non su quello che dovevi fare.

Manca impegno collettivo:

«La parola impegno viene usata tante volte perché è un aspetto molto importante del gioco, che sommato alla qualità è ciò che ti fa vincere. Avere tutto insieme è quello che ci è mancato, ma l’importante è mettere l’impegno individuale tutti insieme, come gruppo.

Asencio terzino?

«È un difensore centrale. Lavorare su di lui per metterlo come terzino destro richiede tempo, perché non è abituato a questo. È entrato per la prima volta due mesi fa, ha fatto buone partite, ha dimostrato di saper giocare, ma è con noi solo da due mesi.

Lunin o Courtois?

«Lunin giocherà.

Qualche critica ti ha ferito?

«Non seguo l’ondata della critica, secondo cui un giorno sei il migliore del mondo e un altro il più stupido. Ho l’equilibrio necessario, che l’esperienza mi ha dato, per sapere chi sono e non lasciarmi trasportare dall’onda, perché “un giorno sei il migliore e un altro giorno sei il più stupido… penso di non essere il migliore, ma non credo nemmeno di essere il più stupido.

