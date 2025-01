Ancelotti è stanco dei suoi giocatori, non gli prestano attenzione su come approcciare le partite (Cadena Ser)

Ripete di continuo l’importanza di impegnarsi a livello difensivo ma i giocatori non seguono le sue indicazioni in campo. Avverte la mancanza di legame con lo spogliatoio

A El Larguero, programma di Cadena Ser, analizzano il momento del Real Madrid. Il club guidato da Ancelotti non ha ancora raggiunto il suo livello migliore e, di certo la sconfitta contro il Barcellona nella finale della Supercoppa spagnola per 5-2 non ha fatto altro che riaprire le ferite. “Soprattutto perché Carlo Ancelotti è stanco che i suoi giocatori non gli prestino attenzione su come approcciare le partite. L’allenatore italiano ha ripetuto per tutta la stagione l’importanza di impegnarsi a livello difensivo per poter andare avanti in partita ma, quando arriva il momento critico, i giocatori non seguono le sue indicazioni in campo” ha spiegato il giornalista Antón Meana.

Ancelotti avverte che il legame con lo spogliatoio è più debole

Questa condizione, porta Ancelotti ad essere considerato il responsabile principale. Ma, continua Meana, «Ancelotti, forse egoisticamente ma credo sinceramente, ritiene che non stia lavorando male, che anche il suo secondo (il figlio Davide, ndr) non stia lavorando male e che la squadra sia pronta per competere. Tuttavia, quando arriva il momento critico, non fanno quello di cui parlano nello spogliatoio». Una situazione complicata che ha portato il tecnico italiano a essere più tagliente nelle conferenza stampa.

Infatti, ieri, alla vigilia della sfida di giovedì contro il Celta Vigo in Copa del Rey, in conferenza stampa ha dato una risposta piuttosto seccata ai giornalisti che chiedevano dei problemi difensivi della sua squadra:

«Questa è una conferenza stampa e non un dibattito. Lo facciamo e lo abbiamo sempre fatto, discuto e mi confronto con lo staff tecnico e i giocatori. Aprire un dibattito qui non è la cosa più opportuna da fare».

“Secondo Antón Meana, Ancelotti si scarica sulla stampa perché non ha altro posto dove farlo pubblicamente perché sente la mancanza di legame con lo spogliatoio“.

