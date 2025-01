Allegri si aspettava una chiamata da Milan e Roma, potrebbe consolarsi con i 50 milioni dell’Ah Ahli (Corsera)

Non lo ammetterà mai ma è deluso per non essere stato scelto dopo gli avvicendamenti su panchine prestigiose. In Arabia guadagnerebbe quanto Mancini da ct

Massimiliano Allegri in Arabia Saudita? Circola da un po’ la notizia, adesso sembra diventare più concreta. Il CorSera svela per un retroscena sulla scelta di Allegri di accettare l’offerta dell’Al Ahli.

Allegri non lo ammetterà mai ma è deluso dai club italiani

Scrive il Corriere della Sera con Monica Colombo:

“Stavolta è vero. Massimiliano Allegri per la prima volta sta accarezzando l’idea di trasferirsi all’estero. Di più, sta approfondendo i colloqui con l’al Ahli per iniziare dalla prossima estate la sua nuova avventura in panchina in Arabia.

Max ha già detto no a esperienze straniere, anche più prestigiose, in passato. Ad esempio, aveva declinato la corte del Real Madrid preferendo nel 2021 tornare a lavorare con Andrea Agnelli, annullando al fotofinish l’appuntamento segreto a casa di Adriano Galliani con José Angel Sanchez. Cosa dunque è cambiato per il magnifico 57enne, uno che si è sempre voluto godere la vita e fino a pochi mesi ripeteva «non mi interessa diventare il più ricco del cimitero»?

Allegri non lo ammetterà mai ma intimamente è deluso per non essere stato scelto da nessuna squadra italiana nonostante gli avvicendamenti avvenuti negli ultimi mesi su panchine prestigiose. Avrebbe rilanciato volentieri il Milan, squadra che gli è rimasta nel cuore e ha però preferito optare per profili meno ingombranti e certamente fornirebbe la disponibilità a guidare la Roma. Sono ore di riflessione in casa del tecnico livornese che ha chiesto a Cristiano Ronaldo e a Pioli impressioni sulla vita in Arabia. La prossima settimana l’allenatore dovrebbe volare a Gedda per definire i dettagli: in rosa già ci sono campioni del calibro di Kessié, Demiral e Firmino“.

Guadagnerà più del doppio di Pioli, quanto Mancini da ct dell’Arabia

Il Corriere dello Sport aggiunge anche le cifre dell’ingaggio di Massimiliano Allegri:

Nei giorni scorsi si sono fatti vivi da Gedda: l’Al-Ahli, uno dei quattro club di proprietà del fondo sovrano Pif, avrebbe presentato ad Allegri un’offerta da almeno 50 milioni di euro per due stagioni (25 l’una). La stessa cifra che la federazione, ovviamente legata a doppio filo con la famiglia reale saudita, garantiva a Roberto Mancini per il ruolo di ct, più del doppio rispetto ai 10 milioni che Pioli guadagna per guidare l’Al-Nassr di Ronaldo.

ilnapolista © riproduzione riservata