Adeyemi, Manna ha l’apertura al trasferimento del padre e degli agenti (Corsport)

Ora si deve convincerei giocatore e il Borussia che ha già venduto Malen all’Aston Villa

La trattativa per Garnacho con il Manchester è in continua evoluzione, anche se Manna ha già chiarito che il Napoli non vuole andare oltre l’offerta già fatta di 55 milioni più bonus. In caso di un no, il ds azzurro, ha provato a riprendere i contatti per Karim Adeyemi, 23 anni, esterno tedesco di un Borussia Dortmund che in queste ore è al centro di un vero e proprio ciclone.

Il Napoli aveva già provato a prendere il calciatore ricevendo un no, ma secondo il Corriere dello Sport, la strada si sarebbe aperta adesso

“Il Napoli ha già provato a prenderlo un po’ di tempo fa, ma lui aveva declinato gentilmente la proposta spiegando di non voler lasciare il Borussia in corso d’opera. Al massimo in estate. Ieri, però, Manna ha contattato sia i suoi agenti sia il padre del calciatore, che in un certo qual modo s’è dimostrato aperto ad ascoltare una nuova proposta. Fermo restando il parere di Karim – che va convinto – e quello del Borussia: ha già venduto Malen all’Aston Villa, avrà un nuovo allenatore e deve seriamente riflettere sulla possibilità di privarsi di un altro giocatore fondamentale per il futuro della sua stagione. Valore? Intorno ai 45 milioni di euro, con qualche bonus. Oggi nuovi contatti. Con tutti. Calendario compreso: undici giorni alla fine del mercato”.

