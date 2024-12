Rrahmani: «Nel secondo tempo abbiamo sbagliato troppo»

A Dazn: «Penso che ho tirato io, però dopo non ho visto se ha toccato lui, però il tiro era verso la porta quindi penso che è mio il gol».

Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Genoa.

Le parole di Rrahmani

Il gol è tuo o di Vitinha?



«Penso che ho tirato io, però dopo non ho visto se ha toccato lui, però il tiro era verso la porta quindi penso che è mio il gol».

Oggi gran primo tempo, ma anche Conte era arrabbiato per il secondo. Tu come la vedi?



«Anche noi abbiamo visto che il primo tempo fosse stato il migliore da quando abbiamo iniziato questa stagione, forse il migliore. Invece il secondo tempo, forse perché dal 2-0 hanno fatto un gol veloce, sono iniziate le difficoltà. Un po’ anche per qualche passaggio sbagliato e qualche duello perso e abbiamo messo in discussione una vittoria che nel secondo tempo sembrava già fatta».

Giocherai un po’ di partite senza Buongiorno. Tu e Juan Jesus vi conoscete benissimo, ma cambia un pochino il modo di difendere?



«Dall’inizio del campionato ho giocato tutte le partite con Alessandro e però anche con Juan ci ho giocato. Ci sono anche automatismi che facciamo con il mister, e come dobbiamo difendere e gestire la palla. Quindi anche per lui è più difficile difendere ora, perché ormai sono sei mesi che stiamo lavorando e lavoriamo tutti i giorni tutta la settimana, c’è più tempo senza giocare in Europa. Quindi anche per Juan è stato più facile entrare con noi questa partita, speriamo di continuare così».

