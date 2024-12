Ranieri: «Non ho ancora discusso con la Roma del mio ruolo il prossimo anno»

In conferenza: «Cercherò di fare il mio massimo affinché arrivi un allenatore l’anno prossimo. Hummels e Paredes sono due monumenti per me»

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha tenuto la conferenza stampa per il match di campionato contro il Parma.

Ranieri: «Non ho ancora discusso con la Roma sul mio ruolo il prossimo anno»

Il Parma che tipo di avversario è?

«E’ una squadra vivace e verticale. Non voglio vedere il secondo tempo di Como. Tutti gli attaccanti sono bravi. Non gioca nella propria metà campo. A volte fanno un 4-2-4. Dobbiamo essere attenti e pronti».

Qual è per lei la posizione di Ndicka?

«Ndicka si trova più a suo agio al centro sinistra. Mi porta palla e non è bloccato centralmente».

Hummels e Paredes sono molto importanti per lei. È soddisfatto del loro rendimento?

«Sono due monumenti per me, per qualità tecniche e leadership. Naturalmente uno capisce quanto è leader quando ce l’ha a disposizione. Con la leadership si nasce. Io cerco il massimo da tutti. Voglio il massimo della loro preparazione. Nel mercato invernale è difficile trovare tutte le caratteristiche che vorremmo in un calciatore. Noi cerchiamo quei ragazzi che ci possono dare una mano e possono essere il futuro della Roma. Cercheremo di fare il meglio per la Roma e per avvicinarla ai grandi livelli».

In vista di gennaio quanti difensori servono?

Ranieri: «Non li ho contati. Celik può fare bene il braccetto, anche se non mi piace questo termine. Vediamo comunque. Se c’è qualcosa da migliorare, miglioreremo. Io non voglio prendere in giro nessuno».

Categorica la scelta di fare il dirigente il prossimo anno?

«Non ci abbiamo ancora pensato. Io cerco di fare il mio meglio per far venire a Roma l’allenatore. Darò sempre tutto me stesso. Lo sapete, lo faccio perché sono tifoso. Qualsiasi cosa mi chiede la società, cerco di portarla a termine e fare il meglio possibile».

Nell’ottica di servire Dovbyk possiamo vedere due ali e non due trequartisti, più di spinta. Mentre per quanto riguarda Balzaretti in società, è una sua scelta?

Ranieri: «I cross per Dovbyk sono necessari. E’ questa la sua forza a prescindere dal sistema di gioco. L’importante è che ci siano giocatori che sappiano crossare. Di Balzaretti ne abbiamo parlato insieme con Ghisolfi. Lui è una persona seria e preparata».

Ha parlato con Dybala?

«Io penso al 90% al campo. Ora penso al Parma perché è una squadra molto difficile e sarà una partita piena di gol. Dobbiamo fare una grande partita».

Le scelte di mercato sono proiettate al nuovo allenatore o a salvare la stagione?

«Dal momento che non abbiamo un nuovo allenatore cercheremo di prendere giocatori buoni per adesso e per il futuro».

Zalewski, l’idea è quella di puntare su di lui? E poi con l’aggiunta delle nuove figure dirigenziali, la Roma è al completo, secondo lei?

«Di completo non c’è mai nulla e se possiamo migliorare siamo aperti a farlo. Per quanto riguarda Zalewski io non ci sto pensando. Ci pensa Ghisolfi alle questioni più tecniche. E’ un giocatore della mia rosa e per me è un buonissimo giocatore. Lo vedo molto più libero quando gioca con la sua nazionale. Lo vorrei libero così, libero dai pensieri».

