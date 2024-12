Conte: «Oggi abbiamo fatto molto meglio rispetto alla Lazio però dobbiamo migliorare la fase offensiva»

In conferenza: «Ci sta di perdere. Io ho detto ai ragazzi che la strada è questa, con questo coraggio e con questa determinazione cresceremo».

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, in conferenza dopo la seconda disfatta contro la Lazio nella stessa settimana

La conferenza di Conte

Cosa è mancato, forse la fase d’attacco?

«Non è questione di dire che è l’attacco la chiave di questa sconfitta perché attacchiamo in 11 e difendiamo in 11. Quello che posso dire è che la partita di oggi conferma che quello per cui stiamo lavorando e cercando di migliorare è la strada giusta. Sono convinto di questo perché noi vogliamo essere una squadra attiva che va ad aggredire gli avversari e cerca di avere il pallone quanto più possibile e oggi è accaduto. Nell’ultimo terzo potevamo fare molto meglio, ma ci stiamo lavorando. Inciampi ci sono stati e ce ne saranno, non possiamo pensare che non ci saranno, ma voglio vedere la continua crescita della strada. I ragazzi sono convinti e non si può dire che non abbiano dato tutto quello che avevano. Ci sta di perdere».

Possesso palla del 60% e bene anche la difesa al di là del gol, ma Lukaku tocca pochissimi palloni

«La spiegazione è quella di cercare di coinvolgere quanti più giocatori nell’ultimo terzo di campo. Ci deve essere grande applicazione come c’è e dobbiamo cercare di continuare a lavorare e battere molto sotto questo punto di vista: sulla qualità del cross, sulla cattiveria dell’attacco alla porta. Noi attacchiamo con tantissimi giocatori, dobbiamo lavorare ancora di più e quando arriviamo lì dobbiamo avere più qualità».

Il prossimo passo è la solidità offensiva?

«Raggiungere una solidità con la linea dei difensori a centrocampo significa che si sta facendo un gran lavoro con i ragazzi. È un dato di fatto che dobbiamo migliorare la fase offensiva. Le statistiche ci sono e sono inconfutabili, sono numeri freddi, ma ci sono. Dicono che per il tempo che stiamo nell’ultimo terzo della squadra avversaria segnato veramente poco. Ci stiamo lavorando tanto, bisogna andare con fiducia».

Cosa conserva di queste due sconfitte?

«Sarebbero dei campanelli d’allarme se non vedessi risposte in campo, invece le ho sempre viste. Oggi abbiamo fatto molto meglio rispetto alla Lazio però andiamo a casa con una sconfitta. Io ho detto ai ragazzi che la strada è questa, con questo coraggio e con questa determinazione dobbiamo crescere e cresceremo».

