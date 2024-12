Meret: «Siamo stati puniti su una ripartenza»

«Abbiamo fatto una buona gara in generale abbiamo tenuto la palla e cercato di creare dei pericoli. L’atteggiamento è quello giusto»

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato in conferenza dopo la sconfitta con la Lazio

La conferenza di Meret

«Penso che abbiamo fatto una buona gara in generale abbiamo tenuto la palla e cercato di creare dei pericoli per la Lazio. Forse non siamo stati precisi e cinici lì davanti. Dobbiamo essere più cattivi. però l’atteggiamento penso che sia stato quello giusto. Quella ripartenza ci ha punito ma dobbiamo mantenere la testa alta e pensare alla prossima».

Forse siete carenti in attacco?

«Come statistiche non stiamo segnando tanto come le altre squadre al vertice, ma abbiamo sempre fatto buone partite anche segnando poco. In altre partite abbiamo pensato a portare avanti il risultato più che fare tanti gol Stiamo lavorando tanto su tutte e due le fasi, ma dobbiamo continuare a lavorare».

Due sconfitte contro due competitor per lo scudetto

«Abbiamo affrontato una buona squadra che sta facendo un grande campionato. Dispiace aver perso perché la partita e stata per larghi tratti positiva per noi».

