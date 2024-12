Motta: «Danilo? Pensa solo alla partita. Solo il possesso non può farti vincere»

In conferenza: «Avere più possesso ti permette di avere più possibilità di vincere le partite, ma ci sono state vittorie anche diverse come quella contro il City»

Thiago Motta presenta Juventus-Fiorentina, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A, in programma domani alle 20:45. Le parole del tecnico bianconero riportate da Tmw.

Come avete vissuto questa settimana?

«Partita molto importante contro una squadra che viene da due risultati non positivi. I nostri giocatori stanno bene e abbiamo recuperato qualcuno. Siamo concentrati per giocare contro una squadra forte».

Sulla Fiorentina?

«Hanno un ottimo allenatore molto preparato che ha dimostrato sempre di aver fatto un ottimo lavoro. Hanno giocatori di ottime qualità e soprattutto una buona preparazione. Loro sanno giocare bene a calcio e sono molto pericolosi in contropiede. Noi dobbiamo fare la partita giusta ed equilibrata. Sugli infortunati? Abbiamo recuperato Douglas Luiz, Nico sarà disponibile e abbiamo recuperato anche Danilo e Koopmeiners. Dobbiamo aspettare Rouhi, Weah e Milik».

Quanti minuti ha Nico?

«Alla fine nel calcio tutti vogliono vincere. Noi dobbiamo fare le cose che sappiamo fare e bene. Nico ha fatto un lavoro differenziato per due giorni, perché era un po’ affaticato dopo Monza. Oggi l’ho visto bene. Nemmeno i ragazzi sanno la formazione e non posso dirla a voi, perché voglio dirla sempre prima a voi».

La Juve può permettersi di rinunciare a Danilo?

«Danilo, come gli altri, pensa solo alla partita della Fiorentina. Per le prossime vedremo e ne discuteremo al momento opportuno. Il mercato sarà da gestire nel modo giusto e bene. Oggi la concentrazione è sulla partita di domani contro la Fiorentina perché è la prossima di campionato».

Che obiettivo ha in mente per il 2025?

«L’obiettivo è domani. Noi dobbiamo fare tutto quello che sappiamo fare per avere il risultato dalla nostra parte».

Dove bisogna migliorare in attacco?

«Io non penso che solo il possesso possa farti vincere. Contano tante altre cose. 2-3 mesi fa ho detto cosa significa giocare bene a calcio per me. Avere più possesso ti permette di avere più possibilità di vincere le partite, ma ci sono state vittorie anche diverse come quella contro il City. Noi dobbiamo fare bene quello che sappiamo fare molto bene. Loro giocando in transizione sono molto pericolosi e bisognerà fare molta attenzione».

Dovete trovare un po’ di equilibrio?

«Dobbiamo avere sempre equilibrio e intensità. Tutti i giocatori devono avere la stessa sintonia per interpretare bene la partita».

Motta su Vlahovic?

«Continuare a lavorare come sta facendo, la cosa più importante è la continuità. Le squadre di alto livello sono capaci di mantenerlo seguendo sempre una linea, ed è importante anche per lui. Siccome lavora bene tutti i giorni, se continua così ha più probabilità di mantenere questa linea e avere maggiore continuità nella sua carriera».

Su Douglas Luiz?

«Spero e credo tanto in lui. È stato fermo tanto tempo. Sicuramente non ha il livello fisico di alcuni suoi compagni. Lui può fare tutto e ha dimostrato di essere un centrocampista completo e di alto livello».

Quando vorrebbe il primo rinforzo?

«Voglio fare una grande partita domani. Siamo sempre nella stessa sintonia con la società. Se si potrà migliorare la squadra si farà, se non si potrà migliorare la squadra non si farà. Io sono concentrato al 200% per fare una grande partita domani».

C’è una gerarchia sulle punizioni?

«Koopmeiners per me è il primo. Lui ha fatto 5/5 perciò per me deve calciare lui. Poi Douglas e Vlahovic le tirano molto bene».

