Luiz Felipe può allenarsi da subito anche se da un anno e mezzo è fuori dal calcio vero (Gazzetta)

È svincolato, conosce bene la Serie A, sa giocare sia a tre sia a quattro. La condizione, però, potrebbe essere abbastanza in ritardo

Luiz Felipe può allenarsi da subito anche se da un anno e mezzo è fuori dal calcio vero

La Gazzetta dello Sport, in chiave calciomercato, si sofferma sull’opzione Luiz Felipe l’ex centrale della Lazio che è svincolato dopo aver chiuso anzitempo la sua esperienza in Arabia Saudita. Ha 27 anni. La Gazzetta lo definisce “esperto, affidabile e a costo zero: chiamasi occasione per chi è a caccia di un difensore pronto all’uso”.

Scrive la Gazza con Vincenzo D’Angelo:

Conte avrebbe avuto bisogno di una valida alternativa alla coppia titolare già prima dell’inizio della stagione, così, adesso, quella volontà di intervenire sul mercato a gennaio è diventata una necessità per il Napoli. E nella caccia al profilo giusto, ecco spuntare all’improvviso la candidatura di Luiz Felipe. Una soluzione, non la soluzione. Ma, ad oggi, è anche la strada più semplice per garantire al Napoli un innesto di valore non appena aprirà ufficialmente il mercato.

Luiz Felipe non ha bisogno di ambientamento

Il Napoli sta facendo le sue valutazioni, ma l’ex Lazio ha molti pro e pochi contro. E uno dei vantaggi principali potrebbe essere quelli di farlo allenare da subito col gruppo, in attesa che riaprano le liste di tesseramento. Il fattore tempo è una chiave fondamentale al momento: Conte ha bisogno immediatamente di un giocatore in più, per poterlo avere a disposizione per la prima gara del 2025, in casa della Fiorentina. E Luiz Felipe non ha bisogno di ambientamento: conosce bene la Serie A e le sue insidie, e può giocare indifferentemente sia nella difesa a quattro sia eventualmente in una difesa a tre. Ha il passaporto italiano e vanta anche una presenza in Nazionale, e a soli 27 anni ha ancora tanto da dare ad alti livelli. Controindicazioni? È fuori dal grande calcio da un anno e mezzo e la condizione potrebbe essere parecchio in ritardo. Insomma, potrebbe non essere subito al top, ma è un rischio calcolato anche pensando a lungo termine.

