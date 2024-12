Ha la cittadinanza italiana, ha terminato l’esperienza saudita. Più complessa la pista che porta a Danilo

È Luiz Felipe il candidato numero uno del mercato del Napoli: è svincolato (Corsport)

È Luiz Felipe l’uomo che potrebbe arrivare per sostituire Buongiorno fermo quaranta giorno per la frattura di due vertebre lombari. Il difensore centrale brasiliano (ma venne convocato anche da Mancini) è una vecchia conoscenza della Serie A, ha giocato nella Lazio. Poi andò al Betis, esperienza non particolarmente fortunata, e successivamente ha agganciato il treno saudita. Ma è finita presto, dopo una stagione ha rescisso con l’Al-Ittihad.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

L’infortunio di Buongiorno, per nulla banale, costringe il club ad accelerare le trattative per individuare un rinforzo ad hoc da consegnare a Conte, in un periodo cruciale per il destino del campionato. Gennaio non sarà soltanto il mese degli affari di riparazione: dal 4 al 26, infatti, gli azzurri dovranno vedersela in trasferta con la Fiorentina e l’Atalanta, e poi al Maradona con la Juventus. A suo tempo. Nella lista del ds Manna le prime due soluzioni sono il parametro zero Luiz Felipe e il capitano della Juventus, Danilo, già finito al centro di una discussione tra società nell’ambito di un ipotetico scambio con Raspadori. Molto complessa la pista inglese, cioè polacca: Jakub Kiwior dell’Arsenal.

Luiz Felipe è la pista più agevole

La pista più agevole, considerando i termini, porta dritta a Luiz Felipe. Brasiliano, 27 anni, cittadinanza italiana, un’ottima conoscenza della Serie A attraverso cinque stagioni con la Lazio (più un campionato di Serie B con la Salernitana) e soprattutto costi zero. O meglio: l’ingaggio – varie ed eventuali – ma non il cartellino, considerando che s’è svincolato dall’Al-Ittihad dopo più o meno un anno di Saudi League. Da qualche settimana Luiz è a Roma, in attesa di capire quale sarà la sua destinazione invernale: il Napoli s’è già mosso a più riprese, i prossimi saranno giorni decisivi.

