La Juve vuole Tonali a gennaio. Servono 55 milioni e per lui è pronta a vendere Yildiz (Zazzaroni)

Corsport. Summit di mercato. La Juve teme di perdere la Champions. Thiago ha chiesto una mezzala di personalità e un difensore (Skriniar?)

La Juve vuole Tonali a gennaio ed è pronta a vendere Yildiz per arrivare a lui (Zazzaroni)

Ivan Zazzaroni, sul Corriere dello Sport, scrive di calciomercato e anticipa le mosse della Juventus. Scrive che il club teme di perdere la Champions. Che Thiago Motta ha chiesto una mezzala affidabile. Per Tonali servono 55 milioni e la Juve è pronta a sacrificare Yildiz. Tonali ora è al Newcastle.

Scrive Zazzaroni:

La svolta improvvisa e radicale di un progetto: adesso la Juve vuole Tonali. E lo vuole a gennaio. Il timore di perdere il posto Champions, che è il principale obiettivo stagionale del club, ha impresso un’accelerazione alla necessaria manovra correttiva. Il nome del centrocampista del Newcastle e della Nazionale è uscito da una riunione tenutasi lunedì a Torino nella quale erano certamente presenti Cristiano Giuntoli (ovvio), Stefano Stefanelli, capo dell’area scouting, e Francesco Romano, da anni molto vicino a Giuntoli.

Per arrivare a Tonali servono 55 milioni che il manager spera di trovare cedendo, oltre a Nicolò Fagioli, e questa non è una novità, il diciannovenne Kenan Yildiz per 35, 40, e questa invece lo è.

Motta chiede una mezzala dinamica e di personalità (Tonali, appunto) e almeno un difensore di livello: nella stessa seduta si è perciò riparlato seriamente di Skriniar, che da tempo vuole lasciare Parigi ed è disposto a spalmare l’ingaggio.

Per Tonali il sacrificato sarebbe Yildiz: subito sul mercato

Perché Yildiz? Per il suo appeal internazionale, per l’enorme plusvalenza che garantirebbe l’operazione, e per ragioni strettamente di campo. L’affermazione di Conceiçao, il rientro di Nico Gonzalez, le garanzie non solo tattiche fornite da Weah e le opzioni Mbangula e Adzic sono gli elementi che hanno indotto la Juve a sviluppare il tema dell’uscita del trequartista turco.

Giuntoli ha bisogno di accontentare e proteggere Thiago, aggiungendo un po’ di aggressività alla squadra che nelle ultime uscite ha confermato di possederne in quote minime: Tonali permetterebbe peraltro a Motta di utilizzare Koopmeiners da interno in un centrocampo a tre, la stessa posizione che l’olandese copriva di solito nell’Atalanta.

