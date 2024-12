Italia capitale mondiale del tennis: Coppa Davis da noi fino al 2027, Atp Finals fino al 2030

Nel 2025 la fase finale della Coppa Davis si giocherà a Bologna. L’Italia approderà direttamente alla fase finale a otto.

Italia capitale mondiale del tennis: Coppa Davis in Italia fino al 2027, oltre alle Atp Finals

La notizia ora è ufficiale. Come scrive il sito di Sky Sport:

L’Italia si prende tutto: dopo le Atp Finals, arrivano nel nostro Paese anche le Finals di Coppa Davis a partire dal 2025 con un accordo triennale. Il prossimo anno ad ospitare l’evento a novembre sarà Bologna, che prende il posto della spagnola Malaga: la Nazionale di Volandri, campione in carica, avrà un bye e sarà direttamente qualificata alle Final 8.

Il primo anno grande tennis a Bologna con la Coppa Davis

Italia sempre più capitale del tennis Mondiale. L’Itf, la Federazione internazionale del tennis, ha annunciato che sarà il nostro Paese ad ospitare le Finals di Coppa Davis a partire dal 2025. La prima città coinvolta sarà Bologna, che negli ultimi anni aveva ospitato il girone in cui erano impegnati gli azzurri. L’accordo prevede che le Finals (quarti, semifinali e finale), in programma a novembre come ultimo torneo che chiude la stagione, resteranno in Italia almeno fino al 2027. Negli ultimi tre anni la città che aveva ospitato la fase finale del più importante torneo per nazionali era stata Malaga. L’Italia, che essendo paese ospitante avrà un bye e sarà dunque qualificata di diritto alle Finals, è al momento anche sede delle Atp Finals a Torino (con accordo già prolungato sino al 2030), nonché campione in carica in Davis e BJK Cup. Senza dimenticare il n°1 Atp Jannik Sinner…

Binaghi (Federazione Tennis) : “Costruiremo qualcosa di importante”



«Siamo entusiasti di poter ospitare nel nostro Paese le 8 migliori nazionali di tennis il prossimo novembre e per i prossimi 3 anni – ha detto il presidente della Federtennis e padel -. L’Italia ha cominciato la sua corsa in Coppa Davis circa un secolo fa e siamo fieri dei nostri tre successi. Costruiremo qualcosa di importante e lavoreremo al fianco della federazione internazionale per regalare ai tifosi un prodotto spettacolare e per proseguire un grande futuro al tennis dedicato alle nazionali”.

ATP Finals e Finals di Coppa Davis saranno ospitate dall’Italia rispettivamente fino al 2030 e al 2027!

ITALIA CENTRO DI GRAVITA’ PERMANENTE DEL TENNIS MONDIALE 🇮🇹 ATP Finals e Finals di Coppa Davis saranno ospitate dall’Italia rispettivamente fino al 2030 e al 2027! pic.twitter.com/fOIyZ9ppFo — Matteo Zorzoli (@teozorzoli) December 2, 2024

🚨🚨🚨 UFFICIALE – LE FINALS DI COPPA DAVIS SI DISPUTERANNO IN ITALIA PER I PROSSIMI 3 ANNI 🇮🇹✅️ L’Italia non giocherà quindi né a febbraio né a settembre: esordirà direttamente alle Final 8. L’Olanda, finalista uscente, avrà una WC e giocherà direttamente a settembre 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/vgKbIAx2hy — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) December 2, 2024

