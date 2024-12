Il Napoli ha già trovato il sostituto di Simeone? Interesse per Duran dell’Aston Villa (ma costa tanto)

Il Napoli sembra essere interessato a un nuovo centravanti, con Giovanni Simeone che potrebbe lasciare il club la prossima stagione per trovare maggiore spazio in un’altra squadra.

Tra i nomi sondati pare ci sia Jhon Duran, una delle rivelazioni della Premier League, ma anche della Champions, di quest’anno; milita nell’Aston Villa.

Come riportato dal giornalista turco Ekrem Konur:

Jhon Duran è stato accostato al Napoli, ma l’Aston Villa ha fissato il prezzo intorno ai 40/50 milioni di euro per l’attaccante colombiano.

