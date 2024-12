Il Napoli 2.0 di Conte è spaesato e mai realmente in partita (Tuttosport)

Un Napoli sperimentale, dal risultato assai negativo, certificato dal punteggio ma restituito soprattutto dalla prestazione complessiva.

Il Napoli non passa all’Olimpico nella gara di Coppa Italia contro la Lazio, Conte si è detto soddisfatto della volontà dei suoi calciatori e dell’interpretazione della gara, ma è indubbio che il turnover massiccio non abbia dati i risultati sperati. Tuttosport commenta la disfatta:

“Il Napoli 2.0 aff onda. I tre colpi di Noslin fanno volare Baroni ai quarti di finale di Coppa Italia. Ennesima soddisfazione per una Lazio affamata su tutti i fronti grazie alla chimica innescata dal suo allenatore. Ieri la scena all’Olimpico se l’è presa interamente TJ: in una notte sola Noslin si stacca di dosso l’etichetta dell’oggetto misterioso, ripaga la fiducia di Baroni regalandosi un giovedì sera da sogno.

Leggi anche: Conte: «È stata una scelta ponderata, oggi è stato un test importante»

Nella sfida dei turnover ad avere la peggio è decisamente Antonio Conte: troppo invasive le rotazioni di un Napoli spaesato e mai realmente in partita, azionato da qualche accelerata sporadica di Neres e tenuto in vita dalle parate di Caprile. Un Napoli sperimentale, dal risultato assai negativo, certificato dal punteggio ma restituito soprattutto dalla prestazione complessiva. Più rodata la Lazio, abituata a simili stravolgimenti nel giovedì di coppa, più spigliata nonostante i big a riposo e le scelte forzate per i tanti infortuni”.

ilnapolista © riproduzione riservata