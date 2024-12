Folorunsho, la Fiorentina inizia la trattativa col Napoli (Schira)

Pedullà: i viola continuano a monitorarlo, lo seguivano già la scorsa estate. Il centrocampista sarebbe pronto a prendere il posto di Bove.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, la Fiorentina sta cercando di prendere Michael Folorunsho e ha iniziato la trattativa col Napoli per averlo a gennaio.

Anche Alfredo Pedullà conferma la notizia di mercato: La Fiorentina resta su Folorunsho seguito a sorpresa già la scorsa estate.

La #Fiorentina resta su #Folorunsho seguito a sorpresa già la scorsa estate 👇 https://t.co/ftU0k9Gn9W — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 28, 2024

Il centrocampista, lo scorso anno in prestito al Verona (5 gol e 1 assist in 34 presenze), dovrebbe sostituire Edoardo Bove, che non potrà più giocare in Italia. A Napoli in questi mesi ha fatto il vice Anguissa, senza mai incidere, dato anche il poco minutaggio.

Folorunsho vicino alla Fiorentina

Scrive la Gazzetta:

Viola su Folorunsho. E allora è possibile ipotizzare un bel viavai da Castel Volturno nelle prossime settimane. Del resto, anche per ovviare alla necessità di un nuovo difensore centrale, il Napoli prima deve assicurarsi una cessione per liberare il posto in lista Serie A. E allora occhio all’asse con la Fiorentina, con cui i contatti sono sempre più frequenti. Il club viola ha individuato in Michael Folorunsho il profilo perfetto per prendere il posto di Edoardo Bove. Centrocampista di muscoli e personalità, con qualche gol in cantiere e la giusta esperienza per essere da subito a disposizione di Raffaele Palladino. Potrebbe essere questa la prima operazione: prestito per sei mesi, poi si vedrà.

