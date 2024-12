Delirio tra i tifosi: in Guinea 56 morti per un rigore

Inizialmente dal settore ospiti sono stati lanciati in campo pietre e altri oggetti pericolosi, la situazione è rapidamente degenerata

56 morti e centinaia di feriti: la situazione in Guinea

Il governo della Guinea Conakry stima a 56 i morti durante la partita di calcio di domenica pomeriggio, dopo una decisione arbitrale che ha scatenato l’ira di molti tifosi, poi la fuga e la calca.

Siamo a Nzenekore, la seconda città della Guinea, dove ieri si è svolta la finale di un torneo dedicato al presidente Mamadi Doumbouya tra la squadra locale e il Labé; a seguito di una decisione dell’arbitro che ha concesso un calcio di rigore alla squadra locale, i tifosi non hanno contenuto la rabbia, che è sfociata in una vera tragedia.

Il capo del governo guineano Amadou Oury Bah ha chiesto la calma



“Il governo deplora gli incidenti che hanno oscurato la partita di calcio tra le squadre Labé e N’Zérékoré“, ha dichiarato sulla sua pagina Facebook, riporta l’Afp.

“Il governo segue la situazione e ribadisce l’appello alla calma affinché i servizi ospedalieri non siano ostacolati nel prestare i primi soccorsi ai feriti”, ha aggiunto, senza dare dettagli sul numero delle vittime, che ancora non è certo.

Le autorità regionali stanno lavorando per “ristabilire la calma”, ha aggiunto Bah in un comunicato, mentre negli ospedali si cerca di dare la massima assistenza e supporto ai feriti e alle rispettive famiglie.

Sembra che i disordini siano nati dopo una decisione arbitrale violentemente contestata dai partecipanti all’incontro tra N’zérékoré e Labé, che si è presto trasformato in una manifestazione di violenza: inizialmente dal settore ospiti sono stati lanciati in campo pietre e altri oggetti pericolosi, la situazione è rapidamente degenerata fino a culminare in un’invasione di campo. Per ristabilire l’ordine, il servizio di sicurezza è intervenuto utilizzando gas lacrimogeni, provocando una reazione di panico tra i tifosi, che hanno cercato di fuggire dall’impianto nel caos generale.

Il tragico bilancio prevede anche diversi bambini tra le vittime, oltre che centinaia di feriti di cui parlano solo alcuni media locali.

ilnapolista © riproduzione riservata