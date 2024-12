Condò: «Conte vorrebbe trasformare Raspadori in una mezzala» (Sky)

Leggi anche: È Ranieri in persona ad aver chiesto Raspadori, lo considera perfetto come vice Dobvyk

Mi è capitato di parlarne con Conte una volta, lui, come visto anche in Coppa Italia, avrebbe l’idea di trasformarlo in una mezzala. Secondo lui ha delle caratteristiche ottime per diventare mezzala, anche se questo progetto dovrebbe avere un po’ più di occasioni per essere testato. Il fatto che non gioca mai, immagino che anche il giocatore sia un po’ stanco. Non è che abbia giocato molto neanche l’anno scorso e nella stagione dello scudetto, Raspadori ha bisogno di giocare. Secondo me nella Juventus va un po’ a sovrapporsi agli altri attaccanti tascabili che ci sono, però potrebbe rimpiazzare Milik».