Abbiamo subito voluto emettere un comunicato ufficiale. Ora è il momento di ragionare con calma per prendere le migliori decisioni. Le prime parole sono di ringraziamento per Juric, che è arrivato in una situazione non facile, ciononostante ha dato il meglio di sé dal primo giorno, adesso però è il tempo di riflettere per prendere le decisioni migliori negli interessi del club».