Real Madrid-Milan, le formazioni: Ancelotti si affida a Modric per liberare Bellingham. Leao titolare

Le formazioni ufficiali di Real-Milan. Al Bernabeu va in scena una delle sfide più affascinati della storia del calcio. Fonseca si affida a Leao, Ancelotti cambia: Modric al posto di Rodrygo che finiscein panchina. Una scelta per liberare Bellingham dai compiti più difensivi e restituirgli libertà d’azione.

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Vázquez, Rüdiger, Militão, Mendy; Valverde, Modrić, Tchouaméni; Bellingham; Mbappé, Vinícius Júnior. A disp.: González, Mestre; Fran García, Vallejo; Camavinga, Ceballos, Güler; Díaz, Endrick, Rodrygo. All.: Ancelotti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Thiaw, Tomori, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano; Loftus-Cheek; Abraham, Camarda, Chukwueze, Okafor. All.: Fonseca.

Your AC Milan starting 11 for a huge night at the Bernabéu 📋#RealMilan #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/bWtiWW6kkF

— AC Milan (@acmilan) November 5, 2024