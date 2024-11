Il giornalista su X: «La gestione del Var si basa su un protocollo redatto in tutti i campionati. Perché nessuno l’ha detto al tecnico del Napoli?».

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato il rigore assegnato all’Inter per un fallo di Anguissa su Dumfries, facendo riferimento anche alle critiche di Conte a Dazn nel post-partita.

Nel dopo partita di #IntNap si è molto discusso di nulla-il piede dx di #Anguissa che colpisce la gamba sx di #Dumfries è stato visto e confermato anche dal VAR-e molto poco di calcio. Anche perché la partita, con il #Napoli a lungo schiacciato negli ultimi 25 metri, non… pic.twitter.com/14NeS2M1fn — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) November 11, 2024

Pistocchi: «Il rigore dell’Inter è stato visto e confermato dal Var, perché nessuno l’ha detto a Conte?»

Nel dopo partita di Inter-Napoli si è molto discusso di nulla (il piede destro di Anguissa che colpisce la gamba sinistra di Dumfries è stato visto e confermato anche dal Var) e molto poco di calcio. Anche perché la partita, con il Napoli a lungo schiacciato negli ultimi 25 metri, non consentiva tanti discorsi. Con 6 squadre in 2 punti, la Serie A 2024/25 si annuncia il torneo più equilibrato della storia, e gli episodi faranno, come sempre, la differenza, ma attaccare la classe arbitrale sulla gestione del Var (che si basa sul protocollo redatto dall’Ifab organo internazionale, lo stesso in tutto il mondo) non mi è sembrata da parte di Conte un’idea geniale. Si può discutere sull’interpretazione degli episodi, ma il protocollo è questo e, sino a quando non verrà modificato dall’Ifab, questo rimane. Dispiace che nessuno dei suoi interlocutori l’abbia fatto notare, con fermezza, al tecnico.

Il tecnico infatti aveva criticato il ruolo emblematico della Sala Var, che a volte interviene e a volte no.

L’ex arbitro Damato, oggi dirigente arbitrale, va a Dazn e parla innanzitutto del rigore concesso all’Inter e contestato da Antonio Conte che se l’è presa soprattutto col protocollo Var.

Dice Damato: «C’è un protocollo che va rispettato, il protocollo stabilisce che il Var può intervenire in caso di chiaro ed evidente errore arbitrale».

Dice Damato: «Sicuramente si tratta di un fallo leggero un po’ sotto lo standard di quelli che vorremmo vedere concessi, però non è inventato. L’arbitro è ben posizionato, ha vista chiaramente la dinamica».

