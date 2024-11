Persino la Gazzetta scrive di errore dell’arbitro sul gol annullato al Monza: trattenutina, non è un fallo vero

I giudizi dei quotidiani: 4,5 per la Rosea, 5 per il Corsport che è più duro nel commento: “si capisce poco il metro di valutazione utilizzato”

Il Monza sarebbe potuto uscire dalla sfida con il Milan con un risultato migliore dello sciagurato 0-1. Una partita decisamente influenzata dall’arbitro Feliciani che in avvio di gara annulla un gol regolare per un presunto fallo di Bondo su Theo. Il CorSport e la Gazzetta bocciano la prestazione dell’arbitro.

La moviola di Monza-Milan: Feliciani insufficiente

Per la Gazzetta, Feliciani si merita 4,5. Poi però scrive: “Al 7’ si entra in una dimensione errata: il Monza va in vantaggio ma ad inizio azione ci sarebbe una “trattenutina” di Bondo a Theo. Feliciani aspetta la fine-azione (nei pressi dell’area è consigliato, non dovuto: solo che nei pressi dell’area non è…) e il posticipo del fischio è per fare eventualmente intervenire il Var: ma quello di Bondo è un freno modesto, non un fallo vero. Gol annullato al Monza erroneamente”.

Il CorSport è magnanimo, 5. Ma è più duro nel commento:

“Pronti-via, subito l’episodio più discusso del match che ha fatto imbestialire il Monza. Mota Carvalho al 7′ del primo tempo trova il gol del vantaggio (su sponda di Djuric), ma Feliciani annulla per un precedente fallo di Bondo su Theo Hernandez avvenuto sul contropiede dei biancorossi: la trattenuta è abbastanza leggera, ci sono tanti dubbi sull’intensità del contatto (il francese accentua), ma l’errore ancor più netto è sul tempismo del fischio, arrivato in ritardo per poter tornare indietro sulla decisione e valutare. Una scelta abbastanza controversa nella gestione totale dell’azione che fa il paio col gol annullato a Bergamo. L’errore pesa parecchio sul resto della gara e nella gestione dei cartellini, si capisce poco il metro di valutazione utilizzato“.

