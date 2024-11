Palladino vince la settima di fila (2-0 a Como): c’è anche la Fiorentina in testa alla classifica con Inter e Atalanta

Anche il Como si piega a Kean e compagni: ad aprire le marcature Adli, esubero del Milan che ora – fa sorridere – ha 9 punti in meno della Viola

C’è anche la Fiorentina a lottare per le prime posizioni in questo pazzesco ed equilibrato campionato 2024/2025. Gli uomini di Palladino non fanno che vincere: settimo risultato consecutivo per la Viola, ottenuto anche quest’ultimo (2-0 sul campo del Como) con princìpi di gioco ben precisi e un ritrovato Moise Kean, che sembra voler sfidare Retegui per il ruolo di centravanti della Nazionale di Spalletti e soprattutto come sorpresa del campionato. Non smette più di segnare e anzi realizza sempre alla prima occasione possibile. È pur vero che finalmente è centrale in un progetto (non lo era a Liverpool con l’Everton, né con il Psg né tanto meno con la Juventus) e la squadra ha un senso logico, per cui viene prontamente servito e con qualità.

La Fiorentina sbanca anche Como: la Juventus e il Milan cosa pensano di Kean e Adli?

Il Como di Fabregas è sempre più tendente alla lotta per la salvezza che a quella per il centro classifica. Nonostante il gioco spumeggiante, le tante risorse economiche e il mercato di qualità. Al contrario la Fiorentina sembra star andando di molto oltre le qualità della propria rosa, che comunque è buona: Beltran, Kean, Colpani, Kayode, De Gea. Le intuizioni di un direttore esperto (ex Roma) come Daniele Pradè stanno dando i frutti, dopo che Italiano aveva comunque portato la squadra in una finale europea. Ciò che impressiona è la continuità di queste squadre (si intende anche l’Atalanta ndr), che non avevano ma impressionato in questo “fondamentale” negli anni precedenti. Adli – che il Milan ha gettato via – sta dominando il centrocampo e Kean – la Juventus ne avrebbe bisogno come il pane – sta segnando costantemente.

Palladino come Spalletti: «Dormo al Viola Park. Non voglio perdere neanche un minuto per la Fiorentina»

Così aveva parlato a La Repubblica:

Dove vive a Firenze?

«Al Viola Park, dormo qui. Non voglio perdere neanche un minuto della mia giornata per la Fiorentina. Tanti mi dicono che sono pazzo e che dovrei staccare ma non ci riesco. Mi sono appassionato a Xabi Alonso, che vive il calcio in modo totale»,

Che pensa di Ranieri alla Roma?

«L’ho avuto alla Juventus come allenatore. È pragmatico, capisce le dinamiche interne al gruppo, sa gestire i campioni. Roma casa sua, sono sicuro che farà bene e gli faccio un grande in bocca al lupo».

