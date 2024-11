La Roma sfida il Napoli a specchio: 4-3-3 (che diventa 4-5-1), Dybala e Hummels non saranno del match (Sky)

Le ultime di formazione. Ranieri avrebbe deciso di schierare El Shaarawy per contenere Kvaratskhelia, come fece De Rossi a Milano lo scorso aprile. Conte non cambia i suoi undici, Spinazzola in panchina

La redazione di Sky Sport fornisce le ultime notizie in merito alle probabili formazioni di Napoli e Roma. La sfida andrà in scena questo pomeriggio al Maradona, ore 18. Ranieri arriva a Napoli come l’equilibratore dell’ambiente Roma e della rosa, dopo allenamenti duri vòlti al recupero di un’unione di intenti che sembrava in molte parti persa negli ultimi mesi. Il Napoli vuole mantenere una vetta della classifica minata dalla grande continuità dell’Atalanta, che anche ieri ha schiantato gli avversari.

Napoli vs Roma: le probabili formazioni secondo Sky

NAPOLI (4-3-3), la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

ROMA (4-5-1), la probabile formazione: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; El Shaarawy, Koné, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dovbyk. All. Ranieri

Conte e Ranieri: la nobiltà del lavoro come fattore comune, hanno esportato in Premier il made in Italy

Scrive così oggi la Gazzetta, nel focus dedicato a Napoli e Roma e in particolare al rapporto tra Antonio Conte e Claudio Ranieri:

Conte e Ranieri, o anche viceversa, rappresentano il trionfo del made in Italy nella Patria del football, i modelli di esportazione che hanno sublimato la propria esistenza nella Londra blues di Chelsea o riformulato la storia, e in che modo, trascinando il Leicester a diventare argomento di studio per l’eternità. […]

E stasera, stringendosi le mani, Antonio & Claudio incroceranno i propri destini per l’11° faccia a faccia, in una sfida che non conosce il pareggio: si sono incontrati in Inghilterra (in Watford-Tottenham ma pure, prima, in Leicester-Chelsea per tre volte; hanno avuto di confrontarsi in Sampdoria-Inter quando Madame sapeva di Conte e l’Inter di Ranieri; e poi prima ancora in un’Atalanta-Roma che sa di tanto ma tanto ma tanto tempo fa). In tutto 8-2 per Conte dicono le statistiche, che qualcosa dicono ma mica tutto”.

