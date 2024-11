Mondiale per Club, il 5 dicembre i sorteggi a Miami

Per il momento si conosce solo il regolamento del torneo e la data del sorteggio. Il resto è un mistero: dove si alleneranno le squadre? Il montepremi?

La Fifa fornisce le informazioni sul Mondiale per Club a rate. Qualche settimana fa è stato pubblicato il regolamento. Oggi la Fifa dà notizia della data del sorteggio. Il 5 dicembre le squadre conosceranno le proprie avversarie.

Marca nutre nutrite speranza su questo torneo:

“Il Mondiale per Club è una realtà che prenderà forma nei prossimi mesi di giugno e luglio. Con il regolamento della competizione già approvato, e in mancanza del nome del campione della Copa Libertadores 2024, il 5 dicembre verrà determinato il sorteggio dei gironi delle 32 squadre partecipanti. Senza specificare l’importo che riceveranno le squadre per essere presenti all’evento nordamericano (giorni fa era stato annunciato l’accordo con Hisense come uno degli sponsor), il resto della competizione è già una realtà, con 12 stadi , in attesa degli sviluppi delle parti“.

Secondo le informazioni fornite dalla Fifa il sorteggio si terrà a Miami il 5 dicembre alle ore 13 (le 19 in Italia). La Fifa ha recentemente annunciato i dodici stadi che ospiteranno la competizione e ha confermato l’Inter Miami come penultima squadra qualificata e rappresentante ospitante. Il torneo inizierà all’Hard Rock Stadium di Miami domenica giugno 15, terminerà il 13 luglio e seguirà lo stile del Mondiale. Ci sarà una una fase a gironi, 8 gironi da 4 squadre ciascuno, in cui ciascuna squadra giocherà tre partite e le due migliori di ogni girone si qualificheranno per la fase successiva. Da lì prenderà avvio la fase ad eliminazione diretta.

Le squadre partecipanti al Mondiale per Club: Juve e Inter per l’Italia

Per ora si conoscono i nomi di 31 delle 32 squadre qualificate: l’ultima uscirà dalla vincente della finale tutta brasiliana di Coppa Libertadores tra Botagofo e Atletico Mineiro in programma a Buenos Aires il 30 novembre.

Africa (CAF)

Wydad (Marocco)

Al Ahly (Egitto)

Mamelodi Sundowns (Sudafrica)

Esperance Tunis (Tunisia)

Asia (AFC)

Al Hilal (Arabia Saudita)

Urawa Red Diamonds (Giappone)

Al-Ain (Emirati Arabi Uniti)

Ulsan HD FC (Corea del Sud)

Europa (UEFA)

Chelsea (Inghilterra)

Real Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Bayern Monaco (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Inter (Italia)

Porto (Portogallo)

Benfica (Portogallo)

Borussia Dortmund (Germania)

Juventus (Italia)

Atletico Madrid (Spagna)

Salisburgo (Austria)

Nord e Centro America, Caraibi (Concacaf)

Monterrey (Messico)

Seattle Sounders (USA)

Club Leon (Messico)

Pachuca (Messico)

Inter Miami (USA)

Oceania (OFC)

Auckland City (Nuova Zelanda)

Sud America (CONMEBOL)

Palmeiras (Brasile)

Flamengo (Brasile)

Fluminense (Brasile)

River Plate (Argentina)

Boca Juniors (Argentina)

Atletico Mineiro (Brasile) o Botafogo (Brasile)

