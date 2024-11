Sky: “sapeva dell’apprensione e si è presentato prima. Il problema non era alla caviglia ma alla pianta del piede. Preoccupazioni non ce ne sono”

McTominay a Castel Volturno con un giorno di anticipo, sta bene

Francesco Modugno in collegamento da Castel Volturno:

«McTominay sapeva che c’era apprensione, attenzione dopo l’incidente di ieri sera in Polonia-Scozia e quindi si è presentato con un giorno di anticipo. Era atteso per domani. Lo scozzese aveva già rassicurato sulle sue condizioni. La parte dolente non era la caviglia ma la pianta del piede. È uscito zoppicando. Il massaggiatore della Scozia ha provato a capire se ci fosse qualcosa di rotto. È arrivato da poco qui a Castel Volturno, l’andatura sembrava piuttosto comoda.

Nemmeno per Lukaku ci sono problemi, si sta allenando, il ginocchio da queste parti non ha mai destato preoccupazioni. Olivera sarà il calciatore che rientrerà più tardi, Spinazzola potrebbe essere un’ipotesi per la Roma».

McTominay ci sarà contro la Roma

Scott McTominay era uscito ieri nel match tra Scozia e Polonia per un infortunio alla caviglia. Ma secondo quanto riportato da Francesco Modugno, non è nulla di serio e contro la Roma dovrebbe esserci.

Il giornalista ha riferito ai microfoni di Sky:

«Più che preoccupazione c’è stata una certa attenzione. E’ uscito dal campo al 76’ senza una scarpa e già questo poteva sembrare un indizio, abbastanza affaticato, zoppicante, la classica smorfia. E’ stato visitato immediatamente dal medico della Scozia e dalle immagini si vede che gli tocca la pianta del piede. E lì McTominay aveva avvertito un fastidio. Ma poi il giocatore ha sentito il medico del Napoli e ha rassicurato un po’ tutti. Qui lo aspettano, presumibilmente a Castel Volturno, soltanto nella giornata di domani. Saranno verificate le sue condizioni, però le prime informazioni hanno già rasserenato Antonio Conte e l’intero ambiente. Un dolorino, ma nulla di particolarmente grave. Con la Roma McTominay sarà in campo».

Nella conferenza stampa alla vigilia dell’incontro con la Croazia, valido la quinta giornata di Nations League della Lega A (gruppo 1), l’ex Red Devil ha raccontato i suoi primi mesi vissuti all’ombra del Vesuvio: «Maradona è ovviamente il calciatore più iconico che abbia mai giocato al calcio. Quando sono entrato nello stadio, è stato un sentimento surreale sapere che è un’icona del gioco e una leggenda assoluta del calcio. La gente lo adora assolutamente per quello che ha fatto a Napoli».

La gente di Napoli?

«Incredibile. Ho una bella famiglia e grandi amici, sono molto felice per come mi stanno vicini e come lo sono stati nella mia scelta di cambiare squadra. Non è facile certo, ma molte persone italiane mi hanno aiutato, a trovare casa o se ho bisogno di qualsiasi cosa, di un auto o un taxi. Sono veramente grato per come mi hanno accolto. L’italiano è difficile, cerco di imparare la lingua e la cultura italiana».

