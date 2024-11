Lukaku il gigante buono: passa più tempo con i suoi figli che a godersi la vita mondana (CorSport)

Attentissimo alla privacy, veste sempre con felpa e cappuccio per non essere riconosciuto.

Romelu Lukaku domenica affronterà la sua ex squadra, la Roma, in cui ha giocato lo scorso anno in prestito dal Chelsea. E tra presente e passato, il Corriere dello Sport dedica un pezzo alla vita fuori dal campo dell’attaccante del Napoli.

Lukaku il gigante buono: si diverte con i figli ed è molto attento alla privacy

Fabio Mandarini e Chiara Zucchelli scrivono sul quotidiano:

Lo scugnizzo Romelu contro Rom de Roma. Il presente e il passato, non esattamente un derby dei cuori infranti come quello di San Siro con l’Inter, ma pur sempre la sfida a una ex. Lukaku oggi è a Napoli, ma le abitudini sono più o meno uguali: casa e calcio, la famiglia, un maestro per amico. Da Mou a Conte. Romelu è molto legato al Belgio, la sua terra, ma è anche un uomo aperto alle tradizioni delle città del calcio: di Roma amava la carbonara, di Napoli invece la pizza. E’ attentissimo alla privacy della sua famiglia e la protegge lontano dalla città. Per vivere ha scelto Licola, 19 chilometri da Napoli, in una villa dove passa il tempo libero con i figli. Con lui ci sono mamma Adolphine e la sua compagna. Un giro in barca per il Golfo con l’amico Dries Mertens; la spesa al supermarket; un autista per spostarsi agevolmente. Rarissime le uscite e tanto tempo con i bambini. I compagni lo adorano, il gigante buono.

A Roma aveva legato molto con Dybala e Svilar, suo connazionale:

Qualche uscita, rara, con i compagni di squadra. Lukaku ha vissuto gli otto mesi romani come una tappa di passaggio. Bruxelles e Anversa, il Belgio, l’unico posto che veramente Big Rom considera casa. Se, però, a Milano viveva il centro ogni giorno e a Londra i quartieri più alla moda, con Roma il feeling non è mai scattato fino in fondo. Da settembre 2023 a maggio 2024, ha conosciuto poco la parte mondana di Roma e ha preferito ritagliarsi attimi familiari. Sempre con il solito look, felpa e cappuccio, per non essere riconosciuto.

