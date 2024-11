Lotito e De Laurentiis perdono alleati in Lega, regge lo spirito di collaborazione con la Figc (Tuttosport)

Un maggioranza solida di 12 club punta al dialogo con la Figc. Casini sempre più indebolito dallo scenario politico che si sta delineando in Lega

Secondo quanto scrive Tuttosport circa l’ultima assemblea di Lega Serie A, Lotito e De Laurentiis perdono alleati in vista delle elezioni per il nuovo presidente Figc e Casini, presidente di Lega, diventa sempre più debole politicamente.

Regge, eccome, in Serie A la maggioranza che vuol mantenere uno spirito di collaborazione con la Figc dopo che già non

aveva seguito le posizioni massimaliste della coppia Lotito-De Laurentiis nel corso dell’assemblea straordinaria Figc che ha approvato il nuovo Statuto.

L’Atalanta, lo ricordiamo, è uno dei dodici club che puntano al dialogo con la Figc e che ora rappresentano la maggioranza in Lega di A: oltre ai bergamaschi, ne fanno parte Bologna, Cagliari, Como, Fiorentina, Inter, Juventus, Lecce, Parma, Roma, Udinese e Venezia. Un gruppo solido e che si sta ampliando visto che ieri Adriano Galliani (e quindi il Monza) ha ribadito la posizione trattativista che mantiene da qualche settimana.

È evidente come la figura di Casini (presidente connotato dal sostegno di Lotito che ne propose la candidatura) esca

fortemente ridimensionata dalla giornata e, più ancora, dallo scenario politico che si sta delineando in via Rosellini. Non a caso, al termine dell’assemblea, lo stesso Casini ha tenuto in sospeso l’ipotesi di una sua ricandidatura: «Scioglierò la riserva nei prossimi giorni. Gravina? Si è parlato della presidenza federale, c’è stato anche un certo consenso. È importante che la Serie A individui quali sono le priorità del prossimo quadriennio. Poi la discussione su eventuali candidati».

